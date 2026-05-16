Chi bộ Phòng Tiếng dân tộc sinh hoạt ghép với Chi bộ buôn Choanh

HUỲNH KIM
(GLO)- Sáng 16 -5, tại buôn Choanh (xã Uar, tỉnh Gia Lai), Chi bộ Phòng Tiếng dân tộc (Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) phối hợp với Chi bộ buôn Choanh (xã Uar) tổ chức sinh hoạt chuyên đề ghép với nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền xóa đói giảm nghèo.

Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Nay Quyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Uar, cùng các đảng viên của 2 chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ ghép. Ảnh: Huỳnh Kim

Trong không khí đoàn kết, cởi mở, các đảng viên 2 chi bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn còn tồn tại ở địa phương; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ nghèo tại buôn Choanh từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các Đảng viên hai Chi bộ tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Huỳnh Kim

Buôn Choanh hiện có 310 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, 100% là người Jrai; trong đó có 22 hộ nghèo và 51 hộ cận nghèo. Những năm qua, địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Thông qua hoạt động thực tế tại cơ sở, Chi bộ Phòng Tiếng dân tộc (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Đồng chí Nay Quyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Uar phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề ghép. Ảnh: Huỳnh Kim

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nay Quyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Uar khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để cán bộ, đảng viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn Choanh nói riêng và xã Uar nói chung.

Đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cũng khẳng định, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ghép giữa Chi bộ Phòng Tiếng dân tộc với Chi bộ buôn Choanh không chỉ góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cơ quan báo chí với cơ sở, mà còn là dịp để phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên, phát thanh viên hiểu rõ hơn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát thực tiễn, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân hiệu quả hơn.

Đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khẳng định, việc sinh hoạt chuyên đề ghép góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cơ quan báo chí với cơ sở. Ảnh: Huỳnh Kim

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc cần nhân rộng mô hình “đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo”, phân công từng đảng viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ từng hộ cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả trong sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, xác định công tác giảm nghèo phải được chi bộ lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên và toàn diện; thực hiện theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Đồng chí Huỳnh Kiên cũng mong muốn người dân buôn Choanh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững, xây dựng buôn làng ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Huỳnh Kiên (thứ 3 từ phải sang) - Phó Bí thư Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao quà cho các hộ nghèo tại buôn Choanh. Ảnh: Huỳnh Kim

Dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao tặng 22 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 22 phần quà cho hộ nghèo và tặng quà cho 28 đảng viên của Chi bộ buôn Choanh; góp phần chia sẻ khó khăn và động viên bà con nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

