Xây dựng “chi bộ số” vùng dân tộc thiểu số ở Phú Thiện

(GLO)- Từ những buổi sinh hoạt chi bộ nặng về giấy tờ, ghi chép thủ công, Đảng bộ xã Phú Thiện đang từng bước chuyển sang triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (iCPV). Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, quản lý đảng viên ở cơ sở.

Tại Chi bộ tổ dân phố 12, một buổi sinh hoạt định kỳ diễn ra gọn nhẹ, khoa học. Đảng viên sử dụng điện thoại thông minh để điểm danh, truy cập tài liệu, theo dõi nội dung họp. Anh Siu Điêm, đảng viên tổ dân phố 12, cho biết ban đầu còn lúng túng nhưng được hướng dẫn nhiều lần, đến nay đã sử dụng tương đối thành thạo các chức năng cơ bản của iCPV phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Chi ủy Chi bộ Plei Rbai sinh hoạt định kỳ. Ảnh: Minh Lý

Chi bộ Plei Rbai có 67 đảng viên, trong đó 88% là người đồng bào dân tộc thiểu số; hiệu quả ứng dụng càng thể hiện rõ. 100% đảng viên đã cài đặt iCPV, khoảng 70% sử dụng thường xuyên. Bà Siu Cúc Cu - Phó Bí thư Chi bộ Plei Rbai - cho biết: Với những đảng viên chưa sử dụng điện thoại thông minh, chi bộ linh hoạt thông qua người thân trong gia đình.

Cách làm này giúp mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ trong điều kiện đặc thù vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao tính chủ động của đảng viên trong nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và xây dựng nghị quyết.

Hiện nay, Đảng bộ xã Phú Thiện có 1.650 đảng viên, sinh hoạt tại 68 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc; trong đó có 37 chi bộ thôn, làng. Thực hiện Quy định số 338-QĐ/TW ngày 9-7-2025 của Ban Bí thư, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp từ hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công của Đảng đến chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Đến nay, 1.518 đảng viên đã được làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, đạt 99,64%.

Để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể. Bà Ksor H’ Noái - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12 - cho hay: Chi bộ đang hướng tới xây dựng mô hình “chi bộ số kiểu mẫu”, lựa chọn những đảng viên trẻ, am hiểu công nghệ để thành lập tổ nòng cốt hỗ trợ đảng viên lớn tuổi; đồng thời phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 12 sử dụng điện thoại thông minh để điểm danh, truy cập tài liệu, theo dõi nội dung họp. Ảnh: Minh Lý

Ở cấp xã, công tác tập huấn được tổ chức theo hướng thực hành, sát nhu cầu. Ông Hoàng Hữu Hùng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã - chia sẻ: Việc hướng dẫn trực tiếp từng thao tác giúp cán bộ, đảng viên có thể áp dụng ngay, đồng thời từng bước hình thành phương thức quản lý đảng viên trên nền tảng số.

Từ thực tiễn Phú Thiện cho thấy, iCPV không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.