Gia Lai tăng cường công tác lý luận trong tình hình mới

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc nâng tầm công tác lý luận, coi đây là một trụ cột quan trọng để củng cố năng lực lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Ngày 29-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/BTGDVTU về thực hiện Kết luận số 231-KL/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Đây không chỉ là bước triển khai cụ thể hóa Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà còn là động thái mang tính chiến lược nhằm tạo chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động về vị trí, vai trò của công tác lý luận trong tình hình mới.

Gia Lai đẩy mạnh việc đổi mới phương thức tuyên truyền và học tập lý luận. Ảnh: Đức Thụy

Theo kế hoạch, việc triển khai Kết luận số 231-KL/TW phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thống nhất nhận thức về vai trò đặc biệt của công tác lý luận; từ đó cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đưa lý luận sát thực tiễn

Điểm quan trọng của kế hoạch lần này là cách tiếp cận đồng bộ, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác lý luận không còn dừng ở việc học tập, quán triệt mang tính hình thức, mà được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của địa phương. Gia Lai sẽ tập trung làm rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới; đồng thời nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, cho thấy định hướng rõ ràng: lý luận phải soi đường cho thực tiễn, đồng thời được kiểm nghiệm và bổ sung từ chính thực tiễn.

Cấp ủy, chính quyền thống nhất nhận thức về vai trò đặc biệt của công tác lý luận. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thông qua hội nghị quán triệt, sinh hoạt chi bộ và các hình thức phù hợp. Công tác tuyên truyền cũng cần được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức như báo chí, truyền thông đại chúng, trang tin điện tử, tuyên truyền miệng, hội nghị, hội thảo, nền tảng số và mạng xã hội…

Việc thống nhất nhận thức, đặc biệt đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, được nhấn mạnh như một yếu tố then chốt. Khi nhận thức đã thông suốt, việc cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ và giải pháp mới có thể đi vào chiều sâu, tránh tình trạng triển khai chung chung, thiếu hiệu quả.

Đổi mới học tập, bảo vệ nền tảng tư tưởng

Một điểm tiến bộ khác là sự đổi mới trong phương thức tuyên truyền và học tập lý luận. Việc tận dụng các nền tảng số, truyền thông đại chúng và mạng xã hội không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn góp phần làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh không gian mạng đang trở thành mặt trận tư tưởng ngày càng phức tạp.

Song hành với đổi mới là yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kế hoạch đã đặt ra nhiệm vụ chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn mang tính lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, bài bản của cả hệ thống.

Đáng ghi nhận là việc nhấn mạnh tính cụ thể và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện: rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ. Đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí, củng cố đội ngũ làm công tác lý luận, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Đây chính là yếu tố bảo đảm để công tác lý luận không bị “hành chính hóa” hay “hình thức hóa”, mà thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo.

Có thể thấy, việc ban hành và triển khai kế hoạch lần này không chỉ nhằm hoàn thành một nhiệm vụ chính trị, mà còn hướng tới mục tiêu sâu xa hơn: xây dựng nền tảng tư duy vững chắc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Khi lý luận được đặt đúng vị trí và phát huy đúng vai trò, nó sẽ trở thành động lực quan trọng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững trong giai đoạn mới.