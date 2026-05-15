Quân đoàn 34 tổng kết, trao giải cuộc thi chính luận năm 2026

(GLO)- Chiều 15-5, Quân đoàn 34 tổ chức bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi và tổng kết, trao thưởng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026.

Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, Trưởng ban Tổ chức hội thi dự và chỉ đạo bế mạc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn.

Ban Giám khảo theo dõi các thí sinh thi phần nhận thức trắc nghiệm Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Ảnh: Chu Hoài

Hội thi báo cáo viên giỏi năm nay quy tụ những hạt nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền miệng đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với các nội dung thi nhận thức trắc nghiệm và thuyết trình, các thí sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự đầu tư nghiêm túc và bản lĩnh vững vàng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh chuẩn bị công phu, bám sát những nội dung trọng tâm về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gắn với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Điểm nổi bật của hội thi là 100% cán bộ dự thi đạt kết quả giỏi ở phần thi nhận thức; trong đó, 13/24 đồng chí đạt điểm tuyệt đối ở phần thi trắc nghiệm trên máy tính.

Nhiều đề cương báo cáo được đầu tư sâu cả về lý luận và thực tiễn, bố cục chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, chính thống. Ở phần thi thuyết trình, nhiều báo cáo viên thể hiện phong thái tự tin, làm chủ nội dung, ứng dụng linh hoạt các phương tiện trình chiếu hiện đại, tạo hiệu ứng tích cực và sức thuyết phục cao.

Kết thúc hội thi, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung tập thể, giải nhất thuộc về Cục Hậu cần - Kỹ thuật; giải nhì được trao cho Sư đoàn 10; giải ba thuộc về Sư đoàn 9.

Ở nội dung cá nhân, Trung tá Trần Phát Đạt - Chính ủy Trung đoàn 827 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật) xuất sắc giành giải nhất. 2 giải nhì được trao cho Đại úy Trần Trung Hưng, Chính trị viên Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9) và Thiếu tá Nguyễn Duy Chinh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 7.

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải ba, 5 giải khuyến khích và cấp giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi năm 2026 cho 12 cá nhân.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 trao thưởng cho các tập thể đạt giải Hội thi báo cáo viên giỏi. Ảnh: Chu Hoài

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026, Quân đoàn 34 đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi chất lượng.

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; duy trì nền nếp viết tin, bài, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; phát huy hiệu quả vai trò của Lực lượng 47, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Quân đoàn.