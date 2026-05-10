Già làng - Cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân

(GLO)- Tại phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai), đội ngũ già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Họ trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.

1. Ông A Miu (SN 1963, làng Khưn) được bà con tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2010. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Già làng A Miu. Ảnh: Bùi Thị Lan

Bên cạnh đó, thông qua các buổi họp dân, ông thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, giúp thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Nhờ sự kiên trì vận động, 3 thanh niên từng nghiện ma túy trong làng đã từ bỏ và không tái nghiện.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, già làng A Miu còn đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, ông luôn lấy bản thân làm gương để bà con noi theo.

Cụ thể, ông đã trực tiếp hỗ trợ giống cây trồng, phân bón cho gia đình anh Seem, giúp hộ này vươn lên thoát nghèo. Từ mô hình này, nhiều hộ dân khác đã học tập và làm theo. Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, làng Khưn đã xóa được 6 hộ nghèo, hiện không còn hộ nghèo.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, già làng A Miu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong khi tích cực vận động nhân dân tham gia. Nhờ sự đồng thuận cao, các tuyến đường trong làng cơ bản đã được bê tông hóa. Đáng chú ý, ông đã vận động 3 hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông.

“Với những đóng góp thiết thực, già làng A Miu đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống người dân. Ông thực sự là điểm tựa vững chắc, là tấm gương sáng để người dân noi theo” - ông Lin - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khưn nhận xét.

2. Ông Plunh (SN 1969) được bà con làng Ngó tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2024. Với vai trò của mình, ông luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân - dân - chính trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già làng Plunh (đứng thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Bùi Thị Lan

Già làng Plunh là tấm gương đi đầu trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch muốn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để kích động, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc sống yên bình của dân làng. Ông thường xuyên giải thích cho bà con những vấn đề còn chưa hiểu, giúp đẩy lùi các hủ tục và nhận thức sai lệch, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Cách làm của ông là tóm tắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền đạt lại bằng tiếng Jrai, kèm theo những dẫn chứng thực tế, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng cao rõ rệt.

Điển hình như trong lĩnh vực an toàn giao thông, hầu hết người dân trong làng đã chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; học và thi giấy phép lái xe. Không chỉ vậy, 92 người dân đã đăng ký mua bảo hiểm y tế ngay sau khi nghe ông thuyết phục, giải thích.

Bên cạnh đó, ông Plunh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành quy định về khám nghĩa vụ quân sự. Từ năm 2024 đến năm 2025, 100% thanh niên trong diện tham gia khám tuyển, trong đó có 10 thanh niên lên đường nhập ngũ. Riêng năm 2026, tiếp tục có 3 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân của địa phương.

Ông Plunh còn là một hòa giải viên tích cực trong việc giúp bà con giải quyết mâu thuẫn gia đình, xích mích hàng xóm và tranh chấp đất đai. Bằng cách ngồi lại trao đổi trực tiếp cũng như với sự am hiểu sâu sắc cả về luật tục địa phương lẫn quy định của pháp luật, ông kiên trì phân tích đúng - sai, thiệt - hơn một cách thấu tình, đạt lý, giúp các bên nhìn nhận rõ vấn đề.

Từ năm 2024 đến nay, ông đã phối hợp hòa giải thành công gần 15 vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn định an ninh trật tự tại địa phương và xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, bền vững.

Với tâm huyết gìn giữ giá trị truyền thống, ông đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Ông tích cực vận động các thế hệ đi trước truyền dạy cồng chiêng, xoang cho lớp trẻ, góp phần duy trì mạch nguồn văn hóa trong cộng đồng. Đến nay, làng còn lưu giữ được 2 bộ cồng chiêng, thu hút 30 thanh thiếu niên thường xuyên tham gia sinh hoạt, luyện tập.

Ngoài ra, ông Plunh còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con đẩy mạnh lao động sản xuất, áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp, đời sống người dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2022, làng còn 6 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo thì đến nay đã không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo do mắc bệnh hiểm nghèo.

Với tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu, ông đã trở thành một trong những người tiên phong trong phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Không chỉ vận động bằng lời nói, ông trực tiếp đi đầu, cùng với Nhà nước tham gia làm gần 200 m đường giao thông với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng; người dân đóng góp ngày công lao động để hoàn thành công trình.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Riêng trong năm 2024, 15 hộ dân trong làng tham gia đóng góp cùng Nhà nước xây dựng các tuyến đường hẻm, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn và điều kiện đi lại.

Không dừng lại ở đó, ông còn tích cực vận động bà con đóng góp gần 70 triệu đồng để nạo vét mương Ia Soi, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những đóng góp này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Rmah Wih - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ngó - cho biết: “Ông Plunh là người luôn sẵn sàng sẻ chia vì lợi ích chung của địa phương. Trong nhiều thời điểm khó khăn về nguồn lực, ông chủ động hỗ trợ tài chính, cho các lực lượng quân - dân - chính mượn tiền để triển khai các công trình phục vụ cộng đồng. Sau khi các công trình hoàn thành và được bố trí ngân sách, số tiền này mới được hoàn trả”.

3. Được bà con tin tưởng bầu là già làng từ năm 2017, ông Puih Chih (SN 1955) cũng là một tấm gương sáng khi luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Già làng Puih Chih (đứng thứ nhất bên phải). Ảnh: Bùi Thị Lan

Trong quá trình triển khai, ông lựa chọn cách làm gần gũi, hiệu quả như thông báo để bà con tập trung tại nhà rông để trực tiếp tuyên truyền, giải thích. Năm 2016, khi trong làng xuất hiện một số đối tượng theo FULRO, “Tin lành Đê Ga” và có tư tưởng bị lôi kéo bởi lời hứa “việc nhẹ lương cao”, ông đã kịp thời phân tích, giải thích rõ bản chất vấn đề, giúp người dân nâng cao nhận thức, không nghe theo kẻ xấu xúi giục.

Đồng thời, ông tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, bà con chăm chỉ lao động sản xuất, đời sống ngày càng được cải thiện. Nếu như năm 2021, làng còn 8 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo thì đến nay chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, ông còn kiên trì tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong cưới hỏi, tang ma… góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Với tinh thần gần gũi, trách nhiệm, ông luôn quan tâm thăm hỏi, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ông còn tích cực phối hợp hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2025, ông đã cùng các lực lượng trong làng hòa giải thành công 14 vụ việc.

Bên cạnh đó, ông vận động bà con phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tháng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Bà H’Tinh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Lang - nhận xét: “Ông Puih Chih thực sự là tấm gương tiêu biểu, có uy tín, được nhân dân tin tưởng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong làng”.

Thực tế cho thấy, già làng, người có uy tín ở phường Hội Phú không chỉ là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở mà còn là nhân tố quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm thiết thực, họ đã góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở.