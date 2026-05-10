Cán bộ cơ sở nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm, hành động vì lợi ích chung

(GLO)- Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đang tạo chuyển động rõ nét trong hoạt động của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là sự chủ động trong xử lý công việc, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm mới còn góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” về tư duy, cơ chế và trách nhiệm thực thi công vụ, thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, nếu chỉ dừng lại ở việc “làm đúng quy trình” mà thiếu sự linh hoạt, chủ động thì khó đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, việc triển khai thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là cơ sở chính trị để cán bộ mạnh dạn đổi mới mà còn tạo động lực khơi thông tư duy hành động, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Từ thực tiễn ở cơ sở cho thấy, nhiều địa phương trong tỉnh đã chuyển từ tâm thế chờ đợi sang chủ động tìm giải pháp xử lý công việc, nhất là những vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Điển hình là xã Lơ Pang - địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh bàn giao 100% mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai đồng bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa chiến lược của dự án.

Từ cuối năm 2025 đến tháng 3-2026, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với dự án (đoạn qua xã Lơ Pang) cơ bản hoàn thành. 75/75 hộ dân trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận, được chi trả chính sách đúng quy định, bàn giao diện tích đất trên chiều dài tuyến 1,26/1,26 km cho chủ đầu tư.

Người dân xã Lơ Pang nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: ĐVCC

“Xã công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Công tác thống kê tài sản, xác định nguồn gốc được thực hiện tỉ mỉ để đảm bảo quyền lợi tối đa cho bà con, giúp người dân yên tâm hơn khi bàn giao đất triển khai thực hiện dự án” - bà Hoàng Thị Lan Anh - Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang - cho biết.

Nếu ở xã Lơ Pang, tinh thần trách nhiệm thể hiện qua việc tạo đồng thuận trong một nhiệm vụ khó thì tại phường Diên Hồng, sự năng động được thể hiện ở quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Từ tháng 11-2025, khi nhận thấy tỷ lệ đảng viên cài đặt và đăng nhập ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” chỉ đạt 43%, Ban Xây dựng Đảng phường đã khẩn trương tham mưu Đảng ủy phường thành lập tổ hỗ trợ gồm 38 thành viên để trực tiếp hướng dẫn các chi bộ cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Không chờ đợi hay triển khai theo cách hành chính thông thường, tổ công tác được phân công xuống tận khu dân cư, trực tiếp hỗ trợ từng chi bộ.

“Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt, đến nay, toàn phường có 75,7% đảng viên đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, 58,7% chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ trên nền tảng ứng dụng và phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trong thời gian sớm nhất” - bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Diên Hồng chia sẻ.

Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam trao điện thoại thông minh cho bí thư chi bộ các khu phố. Ảnh: ĐVCC

Tinh thần dám làm cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai. Tại phường Quy Nhơn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Đặng Mạnh Cường tạo dấu ấn với việc “khởi xướng” chương trình trao 33 điện thoại thông minh cho bí thư chi bộ các khu phố.

“Đội ngũ bí thư chi bộ có vai trò nòng cốt trong triển khai nghị quyết của Đảng đến từng khu dân cư. Việc trao điện thoại thông minh nhằm nâng cao năng lực điều hành và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” - ông Cường cho biết.

Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở cho thấy, “dám làm” không đồng nghĩa với làm khác quy định, mà là sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, nhiều cơ quan, đơn vị đã đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điểm nổi bật là vai trò nêu gương của người đứng đầu ngày càng rõ nét hơn, thể hiện ở tinh thần dám chịu trách nhiệm, chủ động tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở để cán bộ mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc.

Bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.