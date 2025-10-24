Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn về truyền thông nguy cơ sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở

(GLO)- Ngày 23 và 24-10, Trung tâm Y tế Chư Pưh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn truyền thông về nguy cơ sức khỏe cho hơn 40 cán bộ y tế cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số chuyên đề gồm: một số kiến thức cơ bản về vai trò của truyền thông nguy cơ; truyền thông nguy cơ công tác y tế tại Việt Nam; các nguyên tắc cơ bản của truyền thông nguy cơ; đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ; sự phối hợp và tham gia của các bên liên quan; các bước lập kế hoạch trong truyền thông nguy cơ…

z7151825498930-b576d35a6073165049a4d9a2bd14d104.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV

Ngoài phần lý thuyết, lớp tập huấn dành nhiều thời gian để học viên thảo luận nhóm và thực hành các tình huống giả định về truyền thông trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng.

Qua tập huấn, học viên có các kiến thức cơ bản về truyền thông nguy cơ; đánh giá nhận thức về nguy cơ của cộng đồng; áp dụng các chiến lược truyền thông; xử lý thông tin giả mạo cũng như thực hành các phương pháp truyền thông nguy cơ phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm, từ đó, phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả giữa các tuyến y tế và xử lý tình huống truyền thông thực tế.

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

