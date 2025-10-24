Gia Lai: Tập huấn về truyền thông nguy cơ sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở

(GLO)- Ngày 23 và 24-10, Trung tâm Y tế Chư Pưh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn truyền thông về nguy cơ sức khỏe cho hơn 40 cán bộ y tế cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số chuyên đề gồm: một số kiến thức cơ bản về vai trò của truyền thông nguy cơ; truyền thông nguy cơ công tác y tế tại Việt Nam; các nguyên tắc cơ bản của truyền thông nguy cơ; đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ; sự phối hợp và tham gia của các bên liên quan; các bước lập kế hoạch trong truyền thông nguy cơ…

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV

Ngoài phần lý thuyết, lớp tập huấn dành nhiều thời gian để học viên thảo luận nhóm và thực hành các tình huống giả định về truyền thông trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng.

Qua tập huấn, học viên có các kiến thức cơ bản về truyền thông nguy cơ; đánh giá nhận thức về nguy cơ của cộng đồng; áp dụng các chiến lược truyền thông; xử lý thông tin giả mạo cũng như thực hành các phương pháp truyền thông nguy cơ phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm, từ đó, phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả giữa các tuyến y tế và xử lý tình huống truyền thông thực tế.