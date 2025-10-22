Gia Lai tập huấn triển khai Thông tư số 23 của Bộ Y tế

(GLO)- Ngày 22-10, tại phường Pleiku, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn triển khai Thông tư số 23/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chế độ báo cáo thống kê cho 77 cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế thuộc UBND các xã, phường phía Tây tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế cấp xã, phường nâng cao chất lượng công tác thống kê và sử dụng dữ liệu, tối ưu hóa quy trình làm việc góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được giới thiệu các quy định chi tiết về việc báo cáo thống kê cho các cấp trong ngành Y tế; danh mục chỉ tiêu thống kê; cung cấp các biểu mẫu báo cáo thống kê và hướng dẫn ghi chép cho các cấp; thời hạn báo cáo… Ngoài lý thuyết, các học viên còn thực hành nhập liệu trên phần mềm.

Ngoài lý thuyết, các học viên tham dự tập huấn còn thực hành nhập liệu trên phần mềm. Ảnh: Như Nguyện

Thông tư 23 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 1-3-2027.