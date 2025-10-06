Gia Lai: Tập huấn kiến thức y học gia đình cho nhân viên y tế cơ sở

(GLO)- Từ ngày 6 đến 10-10, tại phường Pleiku, Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn về kiến thức y học gia đình, quản lý bệnh mãn tính cho nhân viên y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, 50 cán bộ, nhân viên y tế cơ sở được trang bị những kiến thức, kỹ năng, các nguyên lý về y học gia đình; ứng dụng các nguyên lý y học gia đình vào công tác chẩn đoán và điều trị; theo dõi, quản lý, dự phòng các bệnh mãn tính và cấp cứu thường gặp tại đơn vị và cộng đồng.

Học viên cũng được củng cố, cập nhật kiến thức nhằm phát hiện, xử trí một số tình huống cấp cứu; quản lý, điều trị một số bệnh cấp tính và mạn tính thường gặp ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; lập kế hoạch và thực hành theo dõi, quản lý một số bệnh mãn tính tại cộng đồng.