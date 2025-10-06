Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: Tập huấn kiến thức y học gia đình cho nhân viên y tế cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 6 đến 10-10, tại phường Pleiku, Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn về kiến thức y học gia đình, quản lý bệnh mãn tính cho nhân viên y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

z7086683350929-becfd58da5d4e7df780cd691e70fe27a.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, 50 cán bộ, nhân viên y tế cơ sở được trang bị những kiến thức, kỹ năng, các nguyên lý về y học gia đình; ứng dụng các nguyên lý y học gia đình vào công tác chẩn đoán và điều trị; theo dõi, quản lý, dự phòng các bệnh mãn tính và cấp cứu thường gặp tại đơn vị và cộng đồng.

Học viên cũng được củng cố, cập nhật kiến thức nhằm phát hiện, xử trí một số tình huống cấp cứu; quản lý, điều trị một số bệnh cấp tính và mạn tính thường gặp ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; lập kế hoạch và thực hành theo dõi, quản lý một số bệnh mãn tính tại cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tầm soát đái tháo đường định kỳ

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh mãn tính, do hậu quả của tình trạng thiếu insulin tuyệt đối hoặc tương đối. Bệnh được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết cùng với các rối loạn quan trọng về chuyển hóa đường, đạm, mỡ và các chất khoáng.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định việc thống nhất ban hành định mức chung giá dịch vụ kỹ thuật PACS mang tầm nhìn xa, đồng bộ. Ảnh: Bộ Y tế

Thống nhất ban hành định mức giá dịch vụ kỹ thuật PACS dùng chung cho các bệnh viện

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 24-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn-Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia đã chủ trì cuộc họp về tiến độ phê duyệt phương án giá đối với các dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tài hình ảnh y khoa (PACS) tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lực lượng QLTT tuyên truyền tại 1 cơ sở kinh doanh ở khu vực Trường THCS Quang Trung (xã Đức Cơ). Ảnh: ĐVCC

Học sinh an toàn, phụ huynh yên tâm

Tin tức

(GLO)- Dịp đầu năm học 2025 - 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh quanh các trường học. Qua đó, góp phần để học sinh an toàn hơn, phụ huynh yên tâm hơn.

null