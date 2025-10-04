Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị và giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế

(GLO)- Ngày 2 và 3-10, tại phường Pleiku, Công ty Cổ phần Quản trị và Vận hành Y tế PMED tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị và giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV

Tham gia tập huấn, các học viên được thạc sĩ Trần Tiến Thịnh thuộc Công ty Cổ phần Quản trị và Vận hành Y tế PMED truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Lãnh đạo và quản trị dẫn dắt sự thay đổi (dành cho ban lãnh đạo, trưởng, phó các khoa, phòng) và Nghệ thuật giao tiếp ứng xử và phát triển tư duy dịch vụ y tế (dành cho toàn bộ viên chức bệnh viện).

Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giải quyết các tình huống trong giao tiếp, ứng xử giữa nhân viên y tế với bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

z7077604141246-2d12a6abc171098d9b6c006126cb4920.jpg
Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giao tiếp. Ảnh: CTV

Qua tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế được tiếp thu các kiến thức hữu ích từ đó nâng cao chất lượng phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, thu hút bệnh nhân đến khám, góp phần xây dựng và phát triển bệnh viện ngày càng vững mạnh.

null