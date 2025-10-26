Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Từ nghề biển đến sản phẩm OCOP

Người dân Nhơn Lý từ lâu đã gắn bó với nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Mỗi chuyến tàu ra khơi là mỗi lần mang về đầy ắp cá, tôm, mực...-những món quà quý của biển.

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất-Kinh doanh Hải sản Hương Thanh đã chủ động liên kết ngư dân thành các tổ đánh bắt, thu mua trực tiếp, chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường.

Bà Mai Thị Hương-Giám đốc HTX-chia sẻ: “Với mong muốn nâng tầm thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm truyền thống của gia đình nói riêng và Nhơn Lý nói chung, tôi đã đứng ra liên kết các hộ dân trên địa bàn thành lập HTX từ năm 2019.

Trên cơ sở đó, từ nguồn hải sản tươi ngon, HTX đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm đặc trưng như: nước mắm truyền thống, cá cơm khô, ruốc khô, mắm ruốc, rong biển sấy giòn, mực một nắng...”.

Các sản phẩm này đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó nước mắm đạt chuẩn từ năm 2022, còn 4 sản phẩm khác được chứng nhận năm 2023. Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình chế biến, không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm của HTX Hương Thanh ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.

HTX Sản xuất-Kinh doanh Hải sản Hương Thanh đã cho ra đời hàng loạt sản phẩm đặc trưng như nước mắm truyền thống, cá cơm khô, ruốc khô, mắm ruốc... Ảnh: Quang Tấn

Bà Hương cho biết thêm: “Sau khi tham gia chương trình OCOP, HTX có cơ hội quảng bá tại nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh. Khách du lịch đến Quy Nhơn rất thích mua nước mắm, ruốc sấy lá chanh, cá cơm rim chua ngọt làm quà. Lợi nhuận sau thuế của HTX đạt khoảng 500 triệu đồng/năm, giúp tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương”.

Theo bà Mai Thị Hương, các sản phẩm đặc trưng của địa phương rất được du khách ưa chuộng. Ảnh: Quang Tấn

Không chỉ Hương Thanh, Cơ sở Chả cá Thanh Vân (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông) cũng là điểm sáng trong phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, cơ sở Thanh Vân đã tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

Bà Trần Thị Hà-Quản lý cơ sở-cho biết: “Đến nay, Thanh Vân có 7 sản phẩm OCOP, trong đó, 3 sản phẩm đạt 4 sao là chả cá hấp, chả cá chiên, cá viên chiên và 4 sản phẩm khác đạt 3 sao. Các sản phẩm này không chỉ có mặt khắp các tỉnh, thành trong nước, mà còn được nhiều du khách tìm mua làm quà khi đến Quy Nhơn”.

Sức hút từ du lịch gắn với đặc sản biển

Sự kết hợp giữa du lịch biển và sản phẩm OCOP đã tạo nên nét riêng cho Quy Nhơn Đông. Nhiều du khách không chỉ đến tham quan cảnh đẹp mà còn tìm hiểu, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương.

Các sản phẩm OCOP của Cơ sở Chả cá Thanh Vân được du khách trong và ngoài tỉnh yêu thích mua làm quà. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Huyền (du khách đến từ TP. Hải Phòng) chia sẻ: “Biển Quy Nhơn rất đẹp, người dân lại thân thiện. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với các món ăn từ biển, vừa ngon, vừa rẻ. Nhất là các sản phẩm OCOP như nước mắm, chả cá, mắm ruốc… được đóng gói tinh tế, tiện mang về làm quà”.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, toàn phường hiện có 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm này đã góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ khi đến với vùng biển này.

Trao đổi với P.V, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông-khẳng định: Việc gắn phát triển du lịch với sản phẩm OCOP là hướng đi bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng ven biển tại Nhơn Lý và Nhơn Hải; phát triển mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, thiên nhiên của cư dân miền biển.

Đặc biệt, địa phương sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với ẩm thực truyền thống như: du lịch câu mực đêm, kéo lưới cùng ngư dân, chế biến hải sản tại chỗ... nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn và chân thực nhất.

"Song song với đó, chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia xây dựng sản phẩm OCOP; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá du lịch, kết nối sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ. Có thể khẳng định, các sản phẩm đặc sản như nước mắm, chả cá, mực một nắng, rong biển… đang dần trở thành “đại sứ thương hiệu” của du lịch Quy Nhơn”-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông chia sẻ thêm.

Một góc biển Nhơn Lý. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, phường cũng sẽ chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân miền biển. Các lễ hội cầu ngư, lễ hội khai sơn, hay hát bội, chèo bả trạo, bài chòi dân gian được phục dựng, tổ chức thường xuyên, trở thành điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình khám phá văn hóa địa phương.

Đặc biệt, lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý-di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, đang được hướng đến trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế biển bền vững.