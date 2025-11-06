Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khánh thành 2 trụ nước uống miễn phí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Trường THPT Hoàng Hoa Thám

(GLO)- Ngày 6-11, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã khánh thành 2 trụ nước uống miễn phí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất).

Lễ cắt băng khánh thành trụ nước uống miễn phí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai-cho biết: "Việc khánh thành trụ nước công cộng không đơn thuần là việc đưa vào vận hành một công trình nhỏ, mà đó là sự hiện thực hóa cam kết vì sức khỏe cộng đồng và lối sống văn minh.

Từ hôm nay, mỗi người dân Pleiku hoặc du khách khi đến với Quảng trường Đại Đoàn Kết đều có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn nước sạch, an toàn để giải cơn khát ngay tức thì".

Ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku (bìa phải) đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai hỗ trợ thêm một số trụ nước uống miễn phí tại các điểm công cộng. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đặng Toàn Thắng-Chủ tịch UBND phường Pleiku-bày tỏ: "Sự hỗ trợ trụ nước uống miễn phí một lần nữa khẳng định vai trò, sự chia sẻ của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Pleiku đang xây dựng điểm đến xanh. Vì vậy, tôi mong Công ty tiếp tục đồng hành cùng địa phương, lắp đặt thêm một số trụ nữa ở nơi công cộng".

Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất) hào hứng sử dụng nước sạch trực tiếp từ trụ nước. Ảnh: Hà Duy

Được biết, mỗi trụ nước uống trực tiếp trị giá 50 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2026, Công ty tiếp tục lắp đặt thêm trụ nước uống miễn phí tại một số địa điểm công cộng và trường học trên địa bàn tỉnh.

