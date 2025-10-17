Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Từ lớp học nhỏ đến ước mơ lớn

Những ngày này, tại làng Canh Tiến, không khí học tập sôi nổi hơn hẳn. Người dân hào hứng tham gia các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng, từ hướng dẫn viên, chế biến món ăn đến nuôi trồng. Với bà con, đó không chỉ là những buổi học nghề, mà còn là khởi đầu của hành trình khơi dậy tiềm năng du lịch, gìn giữ nét đẹp văn hóa quê hương.

Theo anh Mai Thanh Viên-học viên lớp sơ cấp hướng dẫn viên du lịch, Canh Tiến có nhiều cảnh đẹp và nét văn hóa độc đáo đáng để giới thiệu với du khách. Chẳng hạn như suối Tre - nơi có rừng tre xanh rì và hoa trang nở rực mỗi độ vào mùa, cảnh sắc đẹp chẳng kém suối Tà Má. Dưới suối còn có vực Voi, gắn với câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của voi mẹ và voi con.

Ngày trước, bà con lấy nước từ con suối này để sinh hoạt, còn tre thì dùng để dựng nhà, làm đồ dùng. Có thể nói, suối Tre từng là nguồn sống, là một phần ký ức thân thuộc của người dân Canh Tiến.

Người dân làng Canh Tiến tham gia lớp sơ cấp hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Thảo Khuy

"Những ký ức ấy giờ lại có thể trở thành chất liệu quý cho du lịch. Nếu được khôi phục và kể lại bằng những câu chuyện đời sống mộc mạc của người Canh Tiến - từ cách lấy nước, làm nhà, dệt vải đến những truyền thuyết gắn liền với rừng, suối - thì nơi này chắc chắn sẽ là điểm dừng chân thú vị với du khách”-anh Viên chia sẻ.

Tham gia lớp sơ cấp hướng dẫn viên du lịch do Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với UBND xã Canh Vinh tổ chức, anh Viên càng thêm tin tưởng vào tiềm năng quê hương. Anh Viên cho biết thêm: “Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng cơ bản, nhất là ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường để tạo ấn tượng đẹp với du khách. Nếu được quan tâm phát triển du lịch, chắc chắn bà con nơi đây sẽ rất vui mừng”.

Đội cồng chiêng, múa xoang làng Canh Tiến biểu diễn trong chương trình văn hóa tại địa phương. Ảnh: Thảo Khuy

Theo cô Lê Huỳnh Hạ Nguyên-giảng viên Khoa Du lịch (Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn), lớp học được thiết kế sinh động, học viên được thực hành thuyết minh, rèn kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống với khách. Điều đặc biệt là người dân Canh Tiến rất thân thiện, tự tin trong giao tiếp.

“Ở Canh Tiến có nhiều điểm tham quan và trải nghiệm nằm gần nhau. Ban ngày có thể tổ chức tour khám phá hồ, thác đá, suối hoa trang, bãi cây trâm; nếu sắp xếp hợp lý, chỉ trong một ngày có thể kết hợp nhiều hoạt động sinh thái - văn hóa. Buổi tối, làng có đội cồng chiêng và đốt lửa trại phục vụ du khách”-cô Nguyên chia sẻ.

Từ những lớp học nhỏ nơi nhà văn hóa, khát vọng làm du lịch của người dân Canh Tiến dần thành hình, mở ra hướng đi mới cho vùng đất còn nhiều khó khăn này. Trưởng làng Đinh Văn Tào cho biết, hiện làng có 35 học viên đang theo học lớp hướng dẫn viên. Ngoài ra, bà con còn tham gia các lớp chăn nuôi, chế biến món ăn, tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng.

Một góc làng Canh Tiến thanh bình. Ảnh: Dũng Nhân

“Bà con rất phấn khởi vì điều này liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế. Chúng tôi vừa học, vừa làm, phát triển các mô hình như nuôi gà thả đồi, heo đen, trồng rau quả đặc trưng, nấu rượu… để phục vụ du khách. Trong làng còn có nghệ nhân dệt thổ cẩm, đan lát, đội cồng chiêng 15 - 20 người, đội múa xoang… tất cả sẵn sàng khi đề án du lịch cộng đồng chính thức triển khai”-ông Tào cho hay.

Nghệ nhân Đinh Văn Tất-thành viên đội cồng chiêng làng Canh Tiến-hồ hởi chia sẻ: “Mấy chục năm nay, tôi luôn ao ước làng mình có đội cồng chiêng hoạt động như ở Tây Nguyên. Nay làng bắt đầu làm du lịch, chúng tôi càng có thêm động lực để tập hợp, luyện tập thường xuyên hơn. Các nghệ nhân còn tự tay làm trống để phối hợp biểu diễn cùng cồng chiêng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ học hỏi thêm để tiết mục ngày càng hấp dẫn, có cả phần trình diễn trống kơ toang của người Chăm H’roi”.

Khơi dậy tiềm năng du lịch sinh thái - văn hóa

Làng Canh Tiến được bao bọc bởi hồ Núi Một và rừng phòng hộ đầu nguồn, sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng với nhiều con suối đẹp như Đăk Cram, Cây Trâm, Ba Cây, thác Đổ, khu Trại Chanh... Những dòng suối trong vắt, thác đá cao và thảm thực vật phong phú là lợi thế lớn để phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại, trekking.

Hồ Núi Một yên ả tươi xanh. Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt, suối Cây Trâm từng là căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. Nếu được khảo sát, phục dựng, nơi đây có thể trở thành điểm đến “về nguồn” độc đáo của tỉnh Gia Lai.

Không chỉ có thiên nhiên, Canh Tiến còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc như nhà sàn, nhà rông, nghề dệt thổ cẩm, lễ hội cồng chiêng và nét văn hóa mẫu hệ. Ẩm thực địa phương với cơm lam, thịt heo bản, rượu cần, rau rừng… nếu được tổ chức bài bản, giữ nguyên hương vị truyền thống, hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy, làng Canh Tiến có 176 hộ với 585 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar và Chăm. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà con đoàn kết, mến khách và luôn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.

“Địa phương đang từng bước đầu tư hạ tầng như điện, đường vào làng. Việc xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Canh Tiến là rất cần thiết, vừa giúp quảng bá hình ảnh địa phương, vừa tạo phương thức thoát nghèo bền vững cho bà con”-bà Thủy nhấn mạnh.

Canh Vinh có thảm thực vật phong phú là lợi thế lớn để phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại. Ảnh: Dũng Nhân

Với khát vọng chung của chính quyền và người dân, Canh Tiến đang từng bước khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng. Mỗi nghệ nhân, mỗi người dân đều sẽ là một “hướng dẫn viên”, kể câu chuyện bằng niềm tự hào và tình yêu quê hương.

“Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ mở hướng thoát nghèo mà còn là cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giữa nhịp sống hiện đại”-bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.