Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

Ông Tô Tấn Thi-Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai-cho biết: Công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh dài hơn 13,2 km đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến sẽ chính thức hoàn thiện toàn bộ trước ngày 30-10-2025.

Tuyến đường giao thông bê tông xi măng dẫn về làng Canh Tiến đã cơ bản hoàn thành. Trong ảnh, công nhân đang hoàn thiện mặt bằng lề đường. Ảnh: Trọng Lợi

Tuyến đường được xây dựng bằng bê tông, đạt chuẩn đường cấp VI miền núi (theo TCVN 4054:2005), với nền đường rộng 6 m, tốc độ thiết kế 20 km/h. Trên tuyến có thêm 2 cầu dầm, 2 cầu bản hộp và khoảng 30 cống tròn có khẩu độ từ D60cm đến D150cm để đảm bảo thoát nước. Tổng kinh phí đầu tư công trình là 156 tỷ đồng, khởi công từ ngày 22-1-2024.

“Trước đây, bà con làng Canh Tiến muốn ra ngoài toàn phải đi đường mòn ven hồ Núi Một. Mùa nắng thì còn đỡ, mùa mưa là phải đi ghe, đi đò. Sóng gió thất thường, ai cũng lo. Vận chuyển nông sản thì cực lắm, có khi không đem ra được mà đành để hư. Nay có đường mới, xe máy chạy êm ru, bà con mừng lắm! Đi đâu cũng bon bon, sướng cái bụng thiệt đó!”-chị Đoàn Thị Bảy Nhỏ-người dân làng Canh Tiến, chia sẻ trong niềm vui khó tả.

Trước đó, lưới điện cũng được đầu tư, kéo về tận làng Canh Tiến. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Dương Hiệp Hòa-Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, tuyến đường này còn là “đòn bẩy” giúp người dân nơi đây phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn. Đồng thời, công trình góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi còn nhiều khó khăn như Canh Vinh.

Công trình không chỉ là con đường bê tông nối liền hai xã, mà còn được ví như là "chiếc cầu" nối những ước mơ về một cuộc sống khấm khá hơn của bà con làng Canh Tiến với khu vực lân cận.