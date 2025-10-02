Hơn 4 tỷ đồng nâng cấp đường làng Canh Tiến

Công trình có tổng chiều dài 1,2 km, lộ giới 8 m, mặt đường bê tông rộng 6 m, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, 49 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để thi công công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình nâng cấp đường làng Canh Tiến. Ảnh: X.Đ

Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hòa cho biết: Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương; đồng thời, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, khai thác cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trao bảng tượng trưng của UBND tỉnh tặng thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho 2 điểm trường mẫu giáo, tiểu học tại làng Canh Tiến. Ảnh: X.Đ

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi với tổng trị giá 300 triệu đồng cho 2 điểm trường: Mẫu giáo Canh Hiệp và Tiểu học Canh Hiệp.

Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh cũng trao tặng 5 thuyền SUP cho tổ chức cộng đồng làng Canh Tiến và giấy khen cho 49 hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường.