Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hơn 4 tỷ đồng nâng cấp đường làng Canh Tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Sáng 1-10, UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đã khởi công xây dựng tuyến đường giao thông tại làng Canh Tiến.

Công trình có tổng chiều dài 1,2 km, lộ giới 8 m, mặt đường bê tông rộng 6 m, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, 49 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để thi công công trình.

cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-dong-tho-khoi-cong-du-an-nang-cap-be-tong-xi-mang-cac-tuyen-duong-lang-canh-tien.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình nâng cấp đường làng Canh Tiến. Ảnh: X.Đ

Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hòa cho biết: Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương; đồng thời, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, khai thác cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống người dân.

anh-2-trao-tang-thiet-bi-day-hoc-va-do-dung-do-choi-cho-diem-truong-mau-giao-tieu-hoc-canh-tien.jpg
Trao bảng tượng trưng của UBND tỉnh tặng thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho 2 điểm trường mẫu giáo, tiểu học tại làng Canh Tiến. Ảnh: X.Đ

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi với tổng trị giá 300 triệu đồng cho 2 điểm trường: Mẫu giáo Canh Hiệp và Tiểu học Canh Hiệp.

Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh cũng trao tặng 5 thuyền SUP cho tổ chức cộng đồng làng Canh Tiến và giấy khen cho 49 hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao tặng 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Trao 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Đời sống

(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

Xã hội

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê nhà xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để xây trường học, nuôi trẻ mồ côi, khó khăn và tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

Đời sống

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

Đời sống

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Các nhóm nhạc trẻ cùng biểu diễn giao lưu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Những đêm nhạc gắn kết cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT số 1 Phù Mỹ

Xã hội

(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).

Bà Nguyễn Thị Hường (ở xã Nhơn Châu) được hỗ trợ xây nhà mới.

Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Phóng sự - Ký sự

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cụm công nghiệp Phước An

Đời sống

(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

null