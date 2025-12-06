Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Đây là giải pháp kịp thời, giúp các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ có thêm điều kiện phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Sau bão số 13, gia đình anh Đinh Văn Mỡi (người Bana, làng Kà Te, xã Vân Canh) bị thiệt hại gần 7 ha keo lai trồng giai đoạn 2021 - 2022. Hiện đường vào rẫy vẫn sạt lở, anh chưa thể khai thác để khắc phục thiệt hại.

Trước đó, gia đình anh vay 100 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo và 84 triệu đồng từ Dự án phát triển lâm nghiệp (WB3) của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Vân Canh, sắp đến kỳ trả lãi.

Anh Mỡi cho biết: “Qua tuyên truyền của cán bộ Ngân hàng và Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV), tôi được giảm lãi suất chương trình hộ cận nghèo từ 7,92%/năm xuống 7,488%/năm; chương trình WB3 từ 6,6% xuống 6,24%/năm theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg. Chính sách này giúp gia đình tôi giảm áp lực tài chính trong lúc sản xuất đình trệ, có thêm thời gian thu dọn keo gãy đổ và chuẩn bị trồng lại rừng”.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vân Canh tuyên truyền cho dân làng Kà Te về chương trình giảm lãi suất vay. Ảnh: Duy Đăng

Theo ông Sô Minh Tình, Bí thư Chi bộ làng Kà Te, rừng keo của 109 hộ trong làng bị thiệt hại do bão số 13; trong số này có 90 hộ đang vay vốn từ Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hơn 6 tỷ đồng. Nhiều hộ bị mất trắng nguồn thu, không còn sinh kế, không thể trả lãi đúng kỳ. Việc giảm lãi suất giúp bà con tạm thời vượt qua khó khăn.

“Tuy nhiên thiệt hại quá lớn, nhiều diện tích phải mất cả năm mới hồi phục. Bà con mong được Ngân hàng CSXH xem xét khoanh nợ cho các trường hợp nặng và có thêm gói vay mới hoặc tăng hạn mức vay để tái sản xuất”, ông Tình kiến nghị.

Tại các xã Kim Sơn, Ân Tường, Vạn Đức…, bão số 13 cũng làm hàng trăm héc ta keo của người dân bị gãy đổ, phần lớn chưa đến kỳ thu hoạch nên thiệt hại càng nặng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chính sách giảm lãi suất sẽ tạo nguồn hỗ trợ thiết thực giúp các hộ vay chủ động cân đối tài chính, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Bà Võ Thị Kiều Oanh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Ân, thông tin, đơn vị đang cho 9.736 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 861 tỷ đồng; qua thống kê có trên 9.000 hộ thuộc diện được giảm lãi suất.

Phòng Giao dịch đã chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp các tổ TK&VV tuyên truyền rộng rãi, rà soát kỹ danh sách thụ hưởng, trực tiếp xuống cơ sở nắm thiệt hại và tư vấn phương án sử dụng vốn phù hợp, khuyến khích người dân khôi phục rừng, ổn định sinh kế.

Theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg và Thông báo số 10289/TB-NHCS, Ngân hàng CSXH giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách.

Cụ thể, chương trình hộ nghèo, học sinh sinh viên, người chấp hành xong án phạt tù, lao động đi làm việc ở nước ngoài và lao động thuộc huyện nghèo giảm từ 6,6%/năm xuống 6,24%/năm. Chương trình hộ mới thoát nghèo giảm từ 8,25%/năm xuống 7,8%/năm.

Cùng đó, chương trình hộ cận nghèo và chương trình hỗ trợ tạo, duy trì, mở rộng việc làm giảm từ 7,92%/năm xuống 7,488%/năm. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 9%/năm xuống 8,4%/năm; chương trình hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân vùng khó khăn giảm từ 9%/năm xuống 7,8%/năm.

Riêng các chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị giảm từ 3,3%/năm xuống 3,12%/năm.

Theo bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, các phòng giao dịch và hội sở tỉnh đang triển khai 20 chương trình tín dụng chính sách với hơn 340 nghìn khoản vay/259 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách; trong đó, có trên 300 nghìn khoản vay thuộc diện được giảm lãi suất theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg và Thông báo số 10289/TB-NHCS.

Để chính sách đến đúng đối tượng, đơn vị chỉ đạo các phòng giao dịch bám sát cơ sở, phối hợp chính quyền, hội đoàn thể và tổ TK&VV rà soát đầy đủ danh sách, niêm yết công khai lãi suất mới, hướng dẫn thủ tục minh bạch, giúp người dân nắm bắt kịp thời và giảm áp lực tài chính.

“Đơn vị cũng chỉ đạo các phòng giao dịch khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại do bão lũ của các hộ dân, lập hồ sơ trình Ngân hàng CSXH thẩm định, thực hiện khoanh nợ theo Công điện số 214/CĐ-TTg, Công điện số 215/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 10328/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai đầy đủ nhiệm vụ theo Nghị quyết 380/NQ-CP, nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất trong thời gian nhanh nhất”, bà Vi cho hay.