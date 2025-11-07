Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ông Đinh Quốc Hiệp, ở xã Hoài Ân là người đã nhiều lần được hưởng lợi từ tín dụng chính sách. Ảnh: T.Sỹ

Để tín dụng chính sách (TDCS) nhanh chóng đến nhanh, đúng đối tượng được thụ hưởng, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể rà soát, nắm chắc từng đối tượng thuộc diện được vay vốn TDCS; phổ biến đến người dân các chương trình tín dụng để bà con biết, tiếp cận vay vốn.

Ngân hàng phối hợp với các hội, đoàn thể củng cố, kiện toàn 5.806 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại 135/135 xã, phường, kiến tạo các tổ TK&VV trở thành “cánh tay nối dài” của ngân hàng trong việc đưa TDCS đến với đối tượng được thụ hưởng. Ngân hàng cũng đã tổ chức 373 điểm giao dịch tại các xã, phường giúp người dân dễ dàng tiếp cận, vay được vốn, đồng thời giúp công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch tín dụng tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Yến, tổ trưởng tổ TK&VV thôn An Long 1, thuộc Hội LHPN xã Canh Vinh, cho hay: Từ công đoạn xét duyệt hộ vay vốn, đến việc giải ngân đều được thực hiện công khai, minh bạch; có sự giám sát của ngân hàng, hội, đoàn thể và ban giảm nghèo xã. Đặc biệt, các hộ vay vốn được ngành chức năng của tỉnh và xã tư vấn phương án đầu tư, hướng dẫn quy trình sản xuất, chăn nuôi… nhằm phát huy tối đa lợi ích từ số vốn được vay.

Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng vốn vay và hoàn trả nợ vay của tổ TK&VV do tôi quản lý rất thuận lợi. Hiện 60 thành viên của tổ được vay gần 5 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH Vân Canh; 100% thành viên sử dụng hiệu quả vốn vay và có trích gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ.

Năm 2023, thông qua tổ TK&VV khu phố Lâm Trúc 2 do đoàn thanh niên phường Hoài Nhơn quản lý, anh Nguyễn Xong đã vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn để mua máy nghiền, máy sấy, máy hút chân không, phục vụ hoạt động chế biến các sản phẩm từ cây sen.

Anh Xong chia sẻ: TDCS giúp tôi có thêm điều kiện đầu tư nâng cấp thiết bị, máy móc, tăng năng suất, đảm bảo sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm khi giữ được cả dược tính và hương sen. Hiện cơ sở của tôi có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, sản phẩm mang nhãn hiệu “Sen Năm Xong” được người tiêu dùng tại Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh tín nhiệm.

Thường xuyên gắn bó với người dân ở các thôn, cán bộ tín dụng cùng tổ trưởng tổ TK&VV thuộc Hội Nông dân xã Hoài Ân nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng hộ dân, từ đó tư vấn, hướng dẫn bà con hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ nhiều chương trình tín dụng khác nhau.

Trong đó, hộ ông Đinh Quốc Hiệp, ở thôn Vĩnh Hòa, xã Hoài Ân, đã 4 lần vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư trồng rừng; phát triển chăn nuôi; vay vốn cho con học tập và đi xuất khẩu lao động. Hiện 4 người con của ông Hiệp đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng, kinh tế ổn định.

“Thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, thời hạn trả nợ khá dài là ưu điểm nổi bật của TDCS. Vì thế, mỗi khi cần thêm vốn để đầu tư, tôi thường tìm đến vay ngân hàng CSXH để vay và đều được đáp ứng”, ông Hiệp chia sẻ.

Anh Nguyễn Xong (bìa trái) chia sẻ với cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Nhơn và Đoàn Thanh niên phường Hoài Nhơn về việc phát huy nguồn vốn vay, tạo ra các sản phẩm từ cây sen. Ảnh: T.Sỹ

Anh Xong, ông Hiệp chỉ là 2 trong số hàng nghìn hộ dân đã được vay vốn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, cho biết: Ngân hàng không chỉ đưa vốn đến người dân mà phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể tư vấn, hướng dẫn bà con xây dựng phương án đầu tư phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Chúng tôi còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối chiếu kết quả cho vay, sử dụng vốn vay từ sổ sách với thực tế, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, dư nợ và chất lượng tín dụng cùng tăng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ.