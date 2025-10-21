(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2273/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Cụ thể, giao bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 là 1.926,908 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương.

Điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 (ảnh minh họa).

Điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn trong nước nguồn ngân sách trung ương năm 2025 là 101.490,915 tỷ đồng của 16 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương để bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 tương ứng cho 13 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương.

Điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2025 là 7.530,899 tỷ đồng của 4 bộ để bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 tương ứng cho 2 bộ và 3 địa phương.

Căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao, điều chỉnh và nội dung Tờ trình số 619/TTr-CP ngày 4-7-2025 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện phân bổ chi tiết dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tuân thủ theo đúng quy định về phân bổ vốn tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về việc phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao bổ sung; tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn phân bổ cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.