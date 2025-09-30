Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn.

Ðến cuối tháng 8-2025, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 8.443 tỷ đồng, đạt 60,38% tổng kế hoạch vốn của cả năm.

Chủ đầu tư nỗ lực vượt khó

Đầu năm 2025 mưa kéo dài, phần lớn các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh có vốn đầu tư công lớn không triển khai thi công được, chưa có khối lượng thanh toán, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

Hơn nữa, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có sự thay đổi trách nhiệm, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ, ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ các công trình dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công. Trước tình hình đó, các đơn vị, cơ quan chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Tại công trình tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới, thường xuyên có nhiều tốp công nhân xử lý nền đường và thi công nhiều hạng mục, không khí làm việc rất khẩn trương.

Ông Đào Duy Tụng-Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 510, một trong những đơn vị thi công tuyến đường-cho biết: Công ty liên kết với Công ty CP Xây dựng cầu 75, Công ty CP Đầu tư xây dựng Dacinco triển khai xây dựng cầu-tràn vượt lũ Nhơn Bình, Sông Dinh, Hà Thanh thuộc gói thầu số 2, trị giá gần 391 tỷ đồng.

"Ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của chủ đầu tư, bản thân nhà thầu cũng xác định việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình sẽ giảm chi phí đầu vào và tăng uy tín của DN, nên đã dốc toàn lực để thực hiện. Hiện chúng tôi đã thực hiện được hơn 70% khối lượng công việc, đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư"-ông Tụng cho hay.

Ông Lưu Nhất Phong-Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh-cho biết: "Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công, tiến độ giải ngân cho từng dự án và yêu cầu nhà thầu cam kết thực hiện ngay từ đầu năm".

Theo ông Phong, khối lượng công việc hoàn thành đều được thanh quyết toán nhanh, tạo động lực cho nhà thầu phát huy năng lực, sớm hoàn thành các gói thầu. Nhờ đó, tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đều đảm bảo yêu cầu. Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh quyết tâm giải ngân hết kế hoạch vốn đã được phân bổ.

Tăng tốc thi công và giải ngân vốn

Không chỉ cấp tỉnh, nhiệm vụ giải ngân vốn cũng được các xã, phường triển khai tích cực và hiệu quả. Đơn cử, xã Phù Mỹ Đông đã giải ngân 41,257 tỷ đồng, đạt 93,38% tổng kế hoạch vốn được tỉnh giao.

Ông Trần Minh Thông-Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông-chia sẻ: Ngay sau khi các công trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương đã lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các công trình, dự án.

Trong quá trình triển khai, UBND xã luôn chủ động hỗ trợ đơn vị thi công giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, đồng thời thanh quyết toán nhanh khối lượng công việc hoàn thành. Hiện xã đang xúc tiến việc cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế Mỹ An và trụ sở UBND xã, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được tỉnh phân bổ.

Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân đã hoàn thành. Ảnh: T.Sỹ

Hiện khối lượng công việc tại công trường hoàn thành đang trong quá trình thực hiện các thủ tục thanh quyết toán là khá lớn nên tỷ lệ vốn đầu tư công được giải ngân trong thời gian tới sẽ tăng cao.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025 vào cuối tháng 1-2026, lãnh đạo tỉnh thường xuyên lưu ý, nhắc nhở các đơn vị không được chủ quan, vì số vốn còn lại chưa được giải ngân còn lớn, thêm vào đó là thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, dự án.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH 8 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi đầu tư. Tăng tốc thi công và đẩy nhanh giải ngân vốn là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Vì thế, các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng, từng quý; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.