Hơn 176,295 tỷ đồng thực hiện dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và bộ phận phụ trợ

(GLO)- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần 1 cho nhà đầu tư Infinite Horizon Global Holdings, INC (địa chỉ trụ sở tại Hoa Kỳ) đăng ký đầu tư Dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và bộ phận phụ trợ xe ô tô.

Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án trên diện tích 24.575 m2 tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, xã Canh Vinh thuộc phân khu 7 Khu kinh tế Nhơn Hội, sản xuất 2 triệu bộ phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô/năm; 1 triệu bộ phận, chi tiết kim loại/năm, với tổng tổng đầu tư hơn 176,295 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và có nhiều dịch vụ tiện ích. Ảnh: T.SỸ

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2027. Sau 12 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đầu tư nói trên có hiệu lực, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư và không có lý do chính đáng sẽ bị chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.