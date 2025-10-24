Đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng nhà máy gạch tuynel bán dẻo Nam Gia Lai

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 29.107 m2 tại xã Phú Túc, sản xuất 5 triệu viên gạch tuynel bán dẻo/năm, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng.
Trong quý IV-2025, chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đảm bảo dự án khởi công trong quý I và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý IV-2026.
Sau 12 tháng, kể từ ngày tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.