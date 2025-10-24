Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng nhà máy gạch tuynel bán dẻo Nam Gia Lai

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel bán dẻo Nam Gia Lai.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 29.107 m2 tại xã Phú Túc, sản xuất 5 triệu viên gạch tuynel bán dẻo/năm, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng.

anh-san-xuat-gach-tuy-nen.jpg
Sản xuất gạch tuynel. Ảnh: ĐVCC

Trong quý IV-2025, chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đảm bảo dự án khởi công trong quý I và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý IV-2026.

Sau 12 tháng, kể từ ngày tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

