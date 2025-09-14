Diễn tập phương án chữa cháy tại Nhà máy gạch tuynel bán dẻo Phú Bổn

(GLO)- Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Phú Bổn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Nhà máy gạch tuynel bán dẻo Phú Bổn (thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao).

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp triển khai cứu người. Ảnh: V.B

Tình huống giả định: Vụ cháy xảy ra tại khu nhà làm việc thuộc Nhà máy gạch tuynel bán dẻo Phú Bổn do hệ thống điện lâu ngày không bảo dưỡng bị chập. Đám cháy nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh và phát triển lớn, khiến 2 người bị mắc kẹt không tự thoát ra ngoài được.

Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động theo quy định, gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ theo số điện thoại 114, triển khai chữa cháy, CNCH ban đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy, triển khai đội hình 1 phun nước vào đám cháy nhằm khống chế và dập tắt đám cháy, đội hình 2 phun nước làm mát cán bộ chiến sĩ và cấu kiện xây dựng.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở triển khai chữa cháy, di chuyển tài sản. Ảnh: V.B

Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Qua buổi diễn tập, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của cơ sở đã nắm bắt được thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể, sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy; qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động ứng phó trước nguy cơ cháy nổ, sự cố tai nạn cũng như công tác phối hợp PCCC và CNCH khi có tình huống thật xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.