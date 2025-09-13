Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 14 giờ, tại xưởng phun sơn, trong quá trình hàn cắt, nhân viên không đảm bảo an toàn kỹ thuật nên xỉ hàn bắn vào khu vực chứa dung môi gây cháy.

Quảng cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Tại thời điểm phát hiện, diện tích cháy khoảng 120 m², chất cháy chủ yếu là dung môi, xăng, sơn, gỗ và thiết bị điện nên đám cháy bùng phát nhanh. Sự cố diễn ra bất ngờ, khói và khí độc dày đặc bao quanh khu xưởng khiến một số công nhân hoảng loạn.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa; đồng thời, báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thông qua số điện thoại 114.

Ngay khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị tiếp cận hiện trường.

Tại đây, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, khống chế không để cháy lan. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Buổi diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC&CNCH cơ sở và chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sản xuất, tính mạng người lao động.