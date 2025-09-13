Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 14 giờ, tại xưởng phun sơn, trong quá trình hàn cắt, nhân viên không đảm bảo an toàn kỹ thuật nên xỉ hàn bắn vào khu vực chứa dung môi gây cháy.

quang-canh-buoi-dien-tap-7116.jpg
Quảng cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Tại thời điểm phát hiện, diện tích cháy khoảng 120 m², chất cháy chủ yếu là dung môi, xăng, sơn, gỗ và thiết bị điện nên đám cháy bùng phát nhanh. Sự cố diễn ra bất ngờ, khói và khí độc dày đặc bao quanh khu xưởng khiến một số công nhân hoảng loạn.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa; đồng thời, báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thông qua số điện thoại 114.

Ngay khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị tiếp cận hiện trường.

Tại đây, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, khống chế không để cháy lan. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Buổi diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC&CNCH cơ sở và chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sản xuất, tính mạng người lao động.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Đời sống

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Đời sống

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

Xã hội

(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

null