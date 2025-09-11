Phường Hội Phú diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ

Buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng Công an, dân quân, y tế, PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện, trang-thiết bị chuyên dụng.
Nội dung diễn tập gồm 2 tình huống giả định: 1 trẻ em không may rơi xuống giếng sâu khoảng 20 m và sự cố sập đổ nhà do mưa to, gió lớn làm người dân bị mắc kẹt.
Các tình huống được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cấp cứu nạn nhân, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn khu vực.
Thông qua diễn tập, các lực lượng được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến; góp phần chủ động ứng phó hiệu quả khi có sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.