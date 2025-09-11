Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phường Hội Phú diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-9, UBND phường Hội Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng Công an, dân quân, y tế, PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện, trang-thiết bị chuyên dụng.

luc-luong-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-tinh-gia-lai-su-dung-cac-phuong-tien-tim-kiem-cuu-ho-xu-ly-su-co-baogialai.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng các phương tiện tìm kiếm, cứu hộ xử lý sự cố. Ảnh: Bá Bính

Nội dung diễn tập gồm 2 tình huống giả định: 1 trẻ em không may rơi xuống giếng sâu khoảng 20 m và sự cố sập đổ nhà do mưa to, gió lớn làm người dân bị mắc kẹt.

Các tình huống được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cấp cứu nạn nhân, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn khu vực.

buoi-dien-tap-nham-muc-dich-de-luc-luong-chuc-nang-nguoi-dan-trai-nghiem-thuc-te-qua-cac-tinh-huong-cu-the-co-kinh-nghiem-xu-ly-khi-su-co-xay-ra-baogialai.jpg
Cuộc diễn tập giúp lực lượng chức năng và người dân trải nghiệm thực tế qua các tình huống cụ thể, có kinh nghiệm xử lý khi sự cố xảy ra. Ảnh: B.B

Thông qua diễn tập, các lực lượng được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến; góp phần chủ động ứng phó hiệu quả khi có sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Đời sống

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

Xã hội

(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Đời sống

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

null