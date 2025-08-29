Danh mục
Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

NHẬT LINH
(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

Theo tình huống giả định, khớp nối của đường ống dẫn khí hidro (H2) từ trạm cracking NH3 bị rò rỉ, gặp tia lửa điện gây cháy nổ. Vụ nổ làm đường ống cấp khí NH3 hư hỏng nặng, khí NH3 rò rỉ ra môi trường, tạo đám cháy khoảng 10 m2. Trong lúc xử lý sự cố, 4 công nhân bị ngạt khí, bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chữa cháy tại chỗ báo động, di chuyển người bị nạn ra khu vực an toàn, đồng thời báo tin cho Phòng Cảnh sát cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh...

z6956153493139-5480082e3b6d76646b0c49c15a1c6f4d.jpg
Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: N.L

Lực lượng chữa cháy tại Công ty triển khai biện pháp ngăn chặn hóa chất độc hại lan xuống hệ thống thoát nước, thu gom nước bẩn về khu xử lý tập trung.

Nhận tin báo, các lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố được thành lập, gồm lãnh đạo Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), UBND phường Quy Nhơn Đông và Ban Giám đốc Công ty. Các lực lượng phối hợp triển khai đội hình cứu người mắc kẹt, khoanh vùng hóa chất rò rỉ, tổ chức chữa cháy.

z6956449017072-af08e9e709c10cad8c53af3cf12dc5ef.jpg
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận nơi các nạn nhân gặp nạn để cứu hộ. Ảnh: N.L

Trong quá trình xử lý, 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy được trang bị bảo hộ phòng độc đã tiếp cận, đóng chặt vị trí rò rỉ trên đường ống NH3.

Sau 20 phút triển khai, đám cháy được khống chế, nguồn rò rỉ được cô lập, hóa chất tràn đổ được thu gom, mức độ ô nhiễm được kiểm soát trong phạm vi Công ty, không phát tán ra khu dân cư. Người bị nạn được sơ cứu, công nhân được di dời đến khu vực an toàn.

z6956440165029-5962d1ff4ac5731883146369e58f247c.jpg
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng đồ bảo hộ chuyên dụng nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: N.L

Buổi diễn tập huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý sự cố cháy nổ, hóa chất độc hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và môi trường.

