Thực tập phương án xử lý tình huống cháy nổ, rò rỉ khí gas tại Công ty TNHH Minh Chánh T.B

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 10-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 phối hợp với Công ty TNHH Minh Chánh T.B (Cụm Công nghiệp Bồng Sơn, phường Bồng Sơn) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kết hợp xử lý tình huống rò rỉ khí gas.

Theo tình huống giả định, trong quá trình nhập khí gas từ xe bồn vào bồn chứa của cơ sở thì xảy ra sự cố rò rỉ, gặp nguồn nhiệt phát sinh từ tia lửa điện của xe dẫn đến hiện tượng bùng cháy, làm bỏng 1 nạn nhân và cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kết hợp xử lý tình huống rò rỉ khí gas tại tại Công ty TNHH Minh Chánh T.B. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cơ sở nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy tại chỗ, đồng thời gọi báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hỗ trợ xử lý tình huống.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 3 xe cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, thực hiện công tác trinh sát đám cháy, tìm kiếm cứu nạn, xác định vị trí rò rỉ khí gas, sử dụng phương tiện cách ly chất cháy ra khỏi đám cháy, từ đó khống chế, dập tắt đám cháy.

Đây là hoạt động định kỳ hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác hiệp đồng chữa cháy, CNCH giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC tại chỗ. Buổi thực tập giúp các lực lượng nắm vững quy trình xử lý vụ việc cháy nổ từ khâu phát hiện, báo cháy đến việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

null