Hơn 50 người tham gia thực tập phương án chữa cháy ở khách sạn Pleiku

(GLO)- Chiều 8-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Nhà hàng, khách sạn Pleiku (phường Pleiku) thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy.

Tham gia buổi thực tập có hơn 50 người gồm 21 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và 30 người là cán bộ, nhân viên của Nhà hàng, khách sạn Pleiku.

Lực lượng chữa cháy ở cơ sở tại khách sạn Pleiku được hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy. Ảnh: Văn Giang

Theo tình huống giả định, tại khách sạn xảy ra đám cháy có nguy cơ lây lan cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của những người trong khu vực cũng như tài sản của người dân.

Sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị để khống chế đám cháy, di chuyển tài sản và cứu người thoát ra ngoài. Đồng thời, gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến ngay hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tổ chức hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn, cứu người, tài sản; triển khai đội hình chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy.

Trước đó, trong 2 ngày 6 và 7-9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy ở Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam-chi nhánh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Nam Gia Lai.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy điều hành chữa cháy; ý thức thường trực sẵn sàng chiến đấu; kỹ năng thao tác, sử dụng các đội hình, chiến thuật và phương tiện chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.