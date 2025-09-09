Danh mục
Hơn 50 người tham gia thực tập phương án chữa cháy ở khách sạn Pleiku

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 8-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Nhà hàng, khách sạn Pleiku (phường Pleiku) thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy.

Tham gia buổi thực tập có hơn 50 người gồm 21 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và 30 người là cán bộ, nhân viên của Nhà hàng, khách sạn Pleiku.

luc-luong-chua-chay-o-co-so-tai-khach-san-pleiku-da-duoc-thuc-tap-phuong-an-chua-chay-anh-van-giang.jpg
Lực lượng chữa cháy ở cơ sở tại khách sạn Pleiku được hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy. Ảnh: Văn Giang

Theo tình huống giả định, tại khách sạn xảy ra đám cháy có nguy cơ lây lan cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của những người trong khu vực cũng như tài sản của người dân.

Sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị để khống chế đám cháy, di chuyển tài sản và cứu người thoát ra ngoài. Đồng thời, gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến ngay hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tổ chức hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn, cứu người, tài sản; triển khai đội hình chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy.

Trước đó, trong 2 ngày 6 và 7-9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy ở Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam-chi nhánh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Nam Gia Lai.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy điều hành chữa cháy; ý thức thường trực sẵn sàng chiến đấu; kỹ năng thao tác, sử dụng các đội hình, chiến thuật và phương tiện chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ngày 13-8, Gia Lai Online có bài viết "Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%". Ngày 21-8, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên đến nay, BHXH vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Chuyển động trẻ

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

