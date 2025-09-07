Danh mục
Phổ biến quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho hơn 150 Công an cấp xã

(GLO)- Chiều 6-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH; Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của Luật PCCC&CNCH, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đối với lực lượng Công an cấp xã.

Tham gia buổi tập huấn có hơn 150 cán bộ, chiến sĩ của 77 Công an cấp xã phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các cán bộ, chiến sĩ đã được tập huấn quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống điện phục vụ PCCC.

hon-150-can-bo-chien-si-cong-an-cap-xa-tham-gia-tap-huan-anh-van-ngoc.jpg
Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã tham gia tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ cũng được tiếp cận kiến thức về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH; hướng dẫn cơ sở khai báo, cập nhật phần mềm liên quan đến công tác kiểm tra về PCCC; kỹ năng tổ chức chữa cháy, CNCH ban đầu, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy và CNCH…

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ cho chỉ huy và cán bộ được phân công phụ trách, thực hiện công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác này.

