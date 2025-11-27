Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Đợt thi đua tăng tốc, bứt phá "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực".

Đợt thi đua được phát động nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội XIV của Đảng.

hinh-1.jpg
Đại tá Mai Kim Bình phát biểu phát động thi đua. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đây là thời điểm toàn LLVT tỉnh phải tăng tốc mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm hành động, nâng cao chất lượng từng mặt công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, siết chặt kỷ luật, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

“Bứt phá không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, mà còn là tạo chuyển biến thực chất, hiệu quả trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy”-Đại tá Mai Kim Bình nói.

Đợt thi đua sẽ tập trung vào các nội dung: tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền sâu rộng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về ý nghĩa lịch sử của Tổng tuyển cử năm 1946, vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm quan trọng của Đại hội XIV.

Các đơn vị sẵn sàng chiến đấu chủ động luyện tập phương án chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, tham gia hiệu quả cứu hộ, cứu nạn và phòng-chống thiên tai. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và mô hình “Bình dân học vụ số”…

hinh-2.jpg
Các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Thành Phúc

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước.

hinh-3.jpg
Các quân nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thành Phúc

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

Chính trị

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

null