Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực"

Đợt thi đua được phát động nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội XIV của Đảng.

Đại tá Mai Kim Bình phát biểu phát động thi đua. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đây là thời điểm toàn LLVT tỉnh phải tăng tốc mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm hành động, nâng cao chất lượng từng mặt công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, siết chặt kỷ luật, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ.

“Bứt phá không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, mà còn là tạo chuyển biến thực chất, hiệu quả trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy”-Đại tá Mai Kim Bình nói.

Đợt thi đua sẽ tập trung vào các nội dung: tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền sâu rộng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về ý nghĩa lịch sử của Tổng tuyển cử năm 1946, vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm quan trọng của Đại hội XIV.

Các đơn vị sẵn sàng chiến đấu chủ động luyện tập phương án chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, tham gia hiệu quả cứu hộ, cứu nạn và phòng-chống thiên tai. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và mô hình “Bình dân học vụ số”…

Các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Thành Phúc

Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước.

Các quân nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thành Phúc

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.