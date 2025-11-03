Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Không để bị động, bất ngờ

Để chủ động ứng phó với cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát và cập nhật các khu vực trọng điểm bị ngập lụt và 25 khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, chỉ đạo 6 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy BĐBP, 2 Trung đoàn và Ban CHQS các xã, phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các hồ, đập, đê sông, đê biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; luyện tập thuần thục các phương án để ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó với cơn bão Kalmaegi. Ảnh: H.P

Về lực lượng, phương tiện tại chỗ, Bộ CHQS tỉnh dự kiến khoảng 1.000 người gồm cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc tham gia Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN). Phương tiện tham gia gồm 48 ô tô các loại, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng, 147 nhà bạt, 4.364 áo phao…

Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng ý định sử dụng lực lượng, phương tiện. Theo đó, khi có tình huống, Bộ CHQS tỉnh sẽ chia lực lượng thành 5 hướng về các địa phương ở phía Đông của tỉnh để ứng phó. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức một lực lượng cơ động là Đội xung kích Phòng thủ dân sự của Bộ CHQS tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng về lực lượng, phương tiện lên đường làm nhiệm vụ PCTT-TKCN khi có lệnh.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với 19 đơn vị Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Bộ Công an và 11 đơn vị Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp địa phương và nhân dân thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN.

Lực lượng, phương tiện PCTT-TKCN của Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng chống bão Kalmaegi khi có lệnh. Ảnh: H.P

Theo đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, hiện nay Bộ CHQS tỉnh đang duy trì nghiêm chế độ trực PCTT-TKCN 24/24 giờ ở các cấp theo đúng quy định. Đồng thời, theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. Chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương giúp nhân dân sơ tán, khắc phục hậu quả khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã đồng loạt tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, tăng cường kiểm tra các đơn vị thuộc quyền. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, khu kỹ thuật, phương tiện, công trình chiến đấu và các hoạt động của bộ đội; kiểm tra kỹ thuật phương tiện, trang bị, vật chất làm nhiệm vụ; dự trữ đầy đủ vật chất, quân y…

"Rút kinh nghiệm từ bài học bão số 12 - khi nhiều địa phương ven biển bị thiệt hại nặng nề do sức tàn phá vượt xa dự báo - LLVT tỉnh Gia Lai không để bất kỳ phương án nào chỉ nằm trên giấy, mà triển khai thực tế từng bước, sát thực địa, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chỉ huy, từng đơn vị cơ sở"-Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định.

Tập trung kêu gọi tàu thuyền tránh, trú bão an toàn

Theo thống kê của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, trên khu vực biên giới biển của tỉnh hiện có 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 5.772 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký tham gia hoạt động khai thác thủy sản với ngư trường hoạt động trải dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, trong đó tập trung nhiều ở khu vực giữa và Nam Biển Đông.

BĐBP tỉnh chủ động theo dõi diễn biến của bão Kalmaegi, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão an toàn. Ảnh: H.P

Để chủ động ứng phó với bão Kalmaegi, BĐBP tỉnh đã thông báo, tuyên truyền các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo đó, hiện có 4.471 tàu/30.023 ngư dân đang neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương; còn 1.301 tàu/10.416 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển.

BĐBP tỉnh chủ động rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu thuyền vào tránh, trú bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn. Ảnh: H.P

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã ban hành điện chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi, chủ động phối hợp với ban ngành địa phương thông báo tình hình, chủ động ứng phó bão trên các phương tiện thông tin. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực phòng PCTT-TKCN theo quy định.

Trong đó, Cơ quan Ban Chỉ huy, Đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động duy trì 17 phân đội/334 người; phương tiện gồm 19 ô tô, 185 xe máy, 20 tàu, ca nô, 7 chó nghiệp vụ và đầy đủ các trang bị cứu nạn, cứu hộ do 1 đồng chí chỉ huy đơn vị trực tiếp phụ trách thường trực sẵn sàng tham gia ứng phó, phòng chống thiên tai PCTT-TKCN khi có tình huống.

Người dân tuyến biển chủ động đưa thuyền thúng lên bờ để tránh bão Kalmaegi. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức phối hợp với địa phương kiểm tra các khu vực xung yếu, khu vực có thể xảy ra ngập úng, triều cường để có kế hoạch sơ tán nhân dân. Rà soát kho tàng, doanh trại, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tránh trú bão tại các đồn biên phòng. Bổ sung đủ lượng dự phòng về mọi mặt thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các loại vật chất thiết yếu khác đảm bảo công tác ứng phó bão Kalmaegi.

BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với Cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan tiến hành rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão, đảm bảo an toàn.