Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

(GLO)- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đến trưa ngày 21-10, đơn vị đã chỉ đạo các các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển và rà soát, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển để phòng tránh bão số 12.

Theo đó, đơn vị đã ban hành 3 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhập tình hình thời tiết trên biên giới, vùng biển; chủ động công tác ứng phó, phòng tránh bão số 12.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tuyên truyền để các chủ tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Công Cường

Phân công 1 Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trên tuyến biên giới triển khai các biện pháp ứng phó, phòng tránh bão; thông báo, tuyên truyền các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Qua đó, đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu. Hiện có 4.734 tàu/33.138 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn, còn 1.041 tàu/7.294 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Đơn vị cũng cử 68 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động 1.432 ngư dân; tổ chức 22 lần/75 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại các cảng: Tam Quan, Đề Gi, Quy Nhơn trú bão an toàn.

Ngoài ra, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Trong đó, cơ quan Ban Chỉ huy, Đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn HL-CĐ duy trì 17 phân đội/334 người; phương tiện gồm 19 ô tô, 185 xe máy, 20 tàu, ca nô, 7 chó nghiệp vụ và đầy đủ các trang bị cứu hộ, cứu nạn.

Các đồn, trạm Biên phòng trên địa bàn cũng đã tăng cường cán bộ đến những khu vực xung yếu, trực tiếp tuyên truyền, vận động ngư dân không chủ quan với bão; đồng thời, duy trì hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.