Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Cùng dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-ket-luan-cuoc-hop.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Theo báo cáo tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ứng phó với thiên tai.

Về việc ứng phó với bão số 12 đang hoạt động trên Biển Đông, theo dự báo, tỉnh Gia Lai không chịu ảnh hưởng trực tiếp, song Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; đảm bảo các điều kiện về phương tiện, nhân-vật lực, thông tin liên lạc thông suốt để ứng phó với tình hình trước, trong và sau bão.

Đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi ngư dân neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão tại các khu vực an toàn. Theo thống kê, đến 10 giờ ngày 20-10, có 4.800 tàu, thuyền hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến với gần 33.680 người; hơn 1.000 tàu hoạt động trên biển với hơn 7.000 thuyền viên. Qua rà soát, không có tàu, thuyền nằm trong vùng nguy hiểm và các tàu đang hoạt động trên biển đã được nhận thông tin về bão số 12.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh-nêu rõ: Bão số 12 đang diễn biến rất phức tạp, dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, sạt lở và ngập lụt. Do đó, các ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ, phương án đã xây dựng để triển khai biện pháp ứng phó.

Trong đó, cần duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân, kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đảm bảo tất cả các tàu, thuyền tránh trú bão an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin cho các cấp, ngành, người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

quang-canh-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị kích hoạt kịch bản ứng phó với bão số 12 và tùy theo tình hình sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực Hoài Nhơn để triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Đối với công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”.

