BĐBP tỉnh bắn pháo hiệu cảnh báo bão Bualoi để ngư dân chủ động phòng tránh

(GLO)- Thông tin từ BĐBP tỉnh cho biết, đến trưa ngày 27-9, đơn vị đã kêu gọi, thông báo, hướng dẫn cho 141 tàu/987 ngư dân di chuyển, tránh trú, thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão Bualoi. Đồng thời, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão Bualoi để ngư dân chủ động phòng tránh.

Triển khai thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhập tình hình thời tiết trên biên giới, vùng biển, chủ động công tác ứng phó, phòng chống bão số 10 (bão Bualoi).

bo-doi-bien-phong-phong-chong-bao-bualoi.jpg
BĐBP tỉnh thông báo, tuyên truyền tàu thuyền tránh bão số 10. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã thông báo, tuyên truyền cho tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trong đó, đơn vị đã kêu gọi, thông báo, hướng dẫn cho 141 tàu/987 ngư dân di chuyển, tránh trú, thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão; 4.060 tàu/28.420 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn. Hiện còn 1.592 tàu/11.144 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão. BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão để ngư dân chủ động phòng tránh.

z7055332245040-2898883c006def0313ad42a2ab07b4e0.jpg
Đồn Biên phòng Nhơn Châu bắn pháo hiệu cảnh báo bão Bualoi. Ảnh: H.V

Ngoài ra, BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức 78 lượt thông báo tình hình bão số 10 trên các phương tiện thông tin; cử 116 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động 1.936 hộ dân chủ động ứng phó bão số 10. Các đơn vị đã cử 105 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, chốt chặn trên các khu vực sông, suối, cầu tràn bị ngập nước tuyên truyền vận động người dân không qua lại để đảm bảo an toàn.

Riêng các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực quân số, trực phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Trong đó, Cơ quan Ban Chỉ huy, Đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động duy trì 17 phân đội/334 người cùng các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn thường trực sẵn sàng tham gia ứng phó, phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

z7055244488062-176fd1c573eb9803e17df2c5f0497722.jpg
Trưa ngày 27-9, đã có nhiều tàu thuyền vào neo đậu ở Cảng cá Tam Quan để tránh bão số 10. Ảnh: H.P

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh cũng tổ chức rà soát doanh trại, kho tàng; bổ sung đủ lượng dự phòng về mọi mặt thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các loại vật chất thiết yếu khác đảm bảo cho công tác ứng phó bão số 10 và phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn.

