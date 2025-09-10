Gia Lai sẵn sàng ứng phó trước diễn biến mưa bão phức tạp

(GLO)- Trước dự báo bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, các xã ven biển của tỉnh Gia Lai đã chủ động trực ban 24/24 giờ, quản lý chặt tàu thuyền và triển khai phương án ứng phó chi tiết, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Các địa phương ven biển đã bố trí nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền khi bão đến. Ảnh: N.N

Từ đầu quý III-2025, 14 xã ven biển trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và triển khai kế hoạch phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN).

Các địa phương nhận diện rõ nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó cụ thể theo từng khu vực, từng cấp độ thiên tai, đặt trọng tâm vào bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, an toàn đê điều, hồ chứa và quản lý tàu thuyền.

Xã Tuy Phước Đông - vùng trũng thấp cuối lưu vực sông Kôn - thường xuyên ngập lụt. Chủ tịch UBND xã Dương Minh Tân cho biết, địa phương giám sát chặt hồ nuôi thủy sản, tàu thuyền trên đầm Thị Nại, yêu cầu ngư dân thu hoạch sớm, di dời tài sản, không ở lại hồ nuôi khi bão lũ đến. Xã cũng đã xây dựng 4 kịch bản ứng phó với từng cấp độ bão, đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại xã Phù Mỹ Đông, trọng tâm là nâng cao năng lực chỉ huy tại chỗ. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết: Chính quyền hướng dẫn tàu thuyền di chuyển phù hợp theo tọa độ, bố trí nơi tránh trú tại đầm Đề Gi, cảng Tam Quan, đầm Thị Nại và một số tỉnh lân cận. Lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự phối hợp neo đậu, di dời thuyền viên, bảo đảm an ninh trật tự tại các bến.

Các địa phương quản lý chặt tàu thuyền và triển khai phương án ứng phó chi tiết, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Ảnh: Ngọc Nga

Xã Nhơn Châu hiện có 76 tàu cá, hơn 140 thúng máy và thúng chèo cùng 1 đò chở khách. Phương án đảm bảo an toàn tàu cá năm nay tập trung vào quản lý tàu thuyền, liên lạc thường xuyên để thông báo tình hình mưa bão với tàu đánh bắt xa bờ và hướng dẫn di dời tàu đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch UBND xã - cho hay, địa phương đã rà soát danh sách, số điện thoại, tần số liên lạc của từng tàu để kịp thời cảnh báo khi có bão. Các tàu di chuyển thành nhóm 5 - 7 chiếc, đề phòng sự cố ngoài ý muốn, phương tiện công suất lớn có thể hỗ trợ phương tiện nhỏ hơn.

Ông Bé cho biết thêm: Khi có thông tin bão đổ bộ vào bờ, xã sẽ di dời tàu thuyền trước 1 - 2 ngày, chủ yếu vào vùng trú an toàn ở Phú Yên. Với 24 hộ nuôi trồng thủy sản trên biển, chính quyền thông báo, vận động di chuyển lồng bè hoặc chằng néo trước 2 - 3 ngày để tránh sóng to, gió lớn.