Gia Lai chủ động ứng phó với bão số 7 trên biển và mưa lũ ở các xã phía Tây

(GLO)- Tối 6-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Các cơ quan chức năng của tỉnh đã thông báo cho chủ tàu về vị trí, hướng di chuyển của bão số 7 (tên quốc tế là Tapah) để chủ động phòng tránh.

Còn 1 tàu cá ở vùng nguy hiểm

Theo kết quả kiểm đếm tàu thuyền vào chiều 6-9, toàn tỉnh có 5.816 tàu thuyền với 40.712 ngư dân đang hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến hoặc trên biển. Phần lớn thuyền trưởng đã nhận được thông tin về bão số 7 trên Biển Đông và chủ động tránh trú an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn tàu cá BĐ 97926-TS của ông Huỳnh Văn Bạn (trú phường Hoài Nhơn Bắc) nằm trong vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, tàu cá BĐ 98099-TS do ông Lê Thanh Bình (ở phường Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng bị hỏng hộp số, thả trôi trên biển vào ngày 4-9 đang được tàu BĐ 97057-TS hỗ trợ lai dắt về đảo Nam Yết.

Liên quan đến diễn biến cơn bão số 7 trên Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chuyển Công điện số 6408/CĐ-BNNMT ngày 5-9 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (nay phát triển thành bão) đến các đơn vị, địa phương trong tỉnh để chủ động triển khai.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Tapah lúc 19h tối 6-9. Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19 giờ ngày 6-9, bão số 7 đang ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h và cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, tuy nhiên điểm hình thành bão số 7 là khá cao, ở khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lệch nhiều lên phía Bắc.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại ở các xã phía Tây tỉnh

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, từ đêm 5-9 đến rạng sáng 6-9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều địa bàn ở phía Tây tỉnh Gia Lai ghi nhận tình trạng lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại về hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại xã Ia Pa, nước lũ từ thượng nguồn suối Đăk Ia Hiao đổ về mạnh đã gây ngập nghiêm trọng tuyến đường tràn liên hợp nối thôn 1 qua thôn Mơ Năng 2, khiến hai thôn bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng đến 614 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu.

Tại xã Al Bá, mưa lớn trên diện rộng đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều vị trí. Đèo làng Tung Ke bị sạt lở tại hai điểm, hơn 20 m³ đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông vào sáng 6-9.

Tại suối Ia Boong (làng Vương Chép), lũ cuốn trôi một xe máy, một nhà tạm và hai con bò của người dân; đồng thời gây sạt lở khoảng 100 m đường giao thông liên thôn, thiệt hại hơn 5 ha lúa đang trổ bông, trong đó 0,5 ha bị cuốn trôi hoàn toàn, còn lại thiệt hại trên 70%. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu cũng bị sụp đổ khoảng 35 m tường rào.

Nhiều diện tích lúa tại xã Ia Hiao bị ngập sâu. Ảnh: ĐVCC

Tại khu vực biên giới trên đất liền, nước sông dâng cao đã gây ngập úng cục bộ tại các cầu tràn như suối Đen, suối Nokia, suối Công Binh, suối Pa và suối Khôn. Sông Ia Lốp dâng cao gây ngập một nhà dân gần cầu Ia Lốp (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ia Lốp). Nhiều đoạn đường tuần tra biên giới như khu vực mốc 27/5, 28/2, 29, 29/1 và gần chốt Ia Bô cũng bị nước lũ chia cắt, trong đó riêng mốc phụ đơn 27/5 bị ngập sâu 1,2-1,5 m (địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh).

Mưa lớn còn làm cây cối ngã đổ trên tuyến tuần tra tại khu vực chốt 383 (địa bàn Đồn Biên phòng Ia Púch) dài khoảng 10 m. Đặc biệt, tại khu vực Núi Kẹp - gần đập hồ thủy lợi Ia Mơ, khoảng 200 m³ đất đá tràn xuống lòng đường và taluy âm quốc lộ 14C, gây sạt lở nghiêm trọng trên đoạn dài 150 m; khu vực taluy dương cũng đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm khoảng 600 m. Nhiều tuyến đường hiện không thể lưu thông do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất.