Dự báo vùng biển và đất liền Gia Lai có mưa giông, lốc xoáy

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, đêm 4 và ngày 5-9, vùng biển và tại một số khu vực đất liền tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông rải rác.

Cụ thể, qua quan sát, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 13 giờ ở khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc, 112,0-113,0 độ Kinh Đông. Vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo đêm 4-9 và ngày 5-9, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

img-5194.jpg
Dự báo ngày 4 và 5-9 sẽ có mưa giông trên đất liền và trên vùng biển Gia Lai. Ảnh: P.V

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Còn trên khu vực đất liền, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu phát triển và gây mưa trên khu vực các phường, xã sau: Ia Grai, Mang Yang, Ayun, Đak Sơmei, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, AlBá, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Cửu An, Đăk Song, Phú Thiện, Phú Túc, Ia Dreh, Uar, Kim Sơn, Hòa Hội, Vĩnh Sơn, Bình Hiệp, Bình An, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Dự báo, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã lân cận: Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Ia Ly, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Dom, Ia Nan, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Ia Boòng, Ia Pia, Chư Pưh, Ia Hrú, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Gào, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, An Khê, An Bình, Đak Pơ, Ya Hội, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Chơ Long, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rsai, Hoài Ân, Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Hội Sơn, Cát Tiến, Ngô Mây, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

