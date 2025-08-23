Danh mục
Vùng biển Gia Lai có lốc xoáy, gió giật mạnh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo ngày và đêm 23-8, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác.

Cụ thể, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Ngày và đêm 23-8, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) tiếp tục có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3 m.

c936fc7b-4da5-4438-a0dd-2dc09dd7a28d.jpg
Dự báo vùng biển Gia Lai có gió to, sóng lớn. Ảnh: P.V

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên khu vực đất liền, trong 24 giờ qua, trên lưu vực sông Ba phổ biến có dao động từ 0.1-0.2 m. Sông An Lão, sông Lại Giang và sông Kôn ít biến đổi, riêng sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa có dao động do điều tiết.

Dự báo trong 24 giờ tới, trên lưu vực sông Ba: Phổ biến mực nước dao động với biên độ từ 0.1-0.2 m, riêng trên sông Ayun (tại trạm PMơ Rê) biến đổi chậm. Trên các sông An Lão, sông Lại Giang và sông Kôn mực nước chịu ảnh hưởng điều tiết các công trình hồ chứa và đập dâng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ tới có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời hạn dự báo: Đề phòng mưa lớn gây tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; gây lũ, lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở nơi đất dốc, xung yếu.

Lũ, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa... Do đó, các cơ quan chức năng và người dân cần chú ý đề phòng.

