Cứu 5 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển xã Ô Loan

(GLO)- Ngày 15-8, Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã kịp thời tiếp cận, cứu hộ 5 thuyền viên trên tàu cá BĐ98470-TS gặp nạn trên vùng biển xã Ô Loan.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14-8, Đồn Biên phòng An Hải nhận tin báo tàu cá BĐ98470-TS đang hoạt động ở vùng biển xã Ô Loan, cách bờ biển khoảng 1 hải lý thì va phải đá ngầm, bị phá nước và có nguy cơ bị chìm.

5 thuyền viên trên tàu gặp nạn được cứu hộ an toàn. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, Đồn Biên phòng An Hải đã thông báo, vận động 1 tàu cá của ngư dân trên địa bàn cùng 5 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ra khu vực tàu cá bị nạn triển khai các biện pháp cứu hộ.

Tuy nhiên, do biển động nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 14 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải huy động thêm 1 phương tiện và 4 cán bộ, chiến sĩ ra hỗ trợ ngư dân kéo vớt phương tiện.

Sau đó, tàu cá KH99789-TS do ông Cao Văn Thơ (58 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đã hỗ trợ, lái kéo tàu cá gặp nạn về cảng Quy Nhơn để sửa chữa.

Tàu cá BĐ98470-TS va phải đá ngầm, bị phá nước. Ảnh: ĐVCC

Được biết, tàu cá BĐ98470-TS có công suất 942CV, dài 18,2 m, hành nghề câu cá ngừ đại dương. Thời điểm gặp sự cố, trên tàu có 5 thuyền viên.