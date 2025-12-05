Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Gần 1 tháng sau khi cơn bão số 13 đi qua, con đường dẫn vào làng Kà Te vẫn ngổn ngang đất, đá và cây cối do các vụ sạt lở từ núi Bà Nác và núi Căng vào đêm 6-11.

Trên sườn núi, những vết nứt dài chạy dọc tạo thành các mảng sạt trượt lớn vẫn còn hiện rõ. Ngay sát chân núi là khu dân cư đông đúc, khiến nguy cơ rủi ro với bà con vẫn hiện hữu.

Nhiều khối đất, đá, cây cối vẫn còn tràn ngập trong khu dân cư làng Kà Te sau bão lũ. Ảnh: T.C

Qua tìm hiểu, nhiều năm qua, 27 hộ dân người Bahnar và Chăm H’roi sinh sống quanh núi Bà Nác và núi Căng luôn lo lắng trước nguy cơ sạt lở.

Trong đợt bão số 13, đất, đá, cây cối cùng nước lũ từ thượng nguồn xã Canh Liên đổ về suối Gôn, tràn vào nhà nhiều hộ dân với mức ngập từ 1-1,4 m, gây hư hỏng nhiều công trình, hoa màu và lương thực dự trữ của các hộ dân.

Gần 1 tháng qua, ông Đoàn Lý Cường (57 tuổi) vẫn tạm trú tại nhà con trai, vì ngôi nhà của ông bị hư hỏng nặng do đất đá tràn vào.

Ông Cường chia sẻ: “Mỗi khi mưa to, gió lớn, cả gia đình lại thấp thỏm lo sợ đất đá từ núi cao tràn xuống, nhất là khi sạt lở thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng, rất khó phòng tránh”.

Anh Đinh Văn Thanh trước ngôi nhà sàn bị hư hỏng do đợt mưa lũ gây ra. Ảnh: T.C

Cùng hoàn cảnh, anh Đinh Văn Thanh (38 tuổi) cho biết: “Sau mưa lũ, ngôi nhà sàn của gia đình và tường rào bị hư hỏng nặng, lương thực cùng hoa màu, gia súc thiệt hại khá nặng.

Chúng tôi mong chính quyền sớm di dời các hộ có nguy cơ cao đến nơi ở mới và có phương án hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống người dân”.

Theo ông Sô Minh Tình-Bí thư Chi bộ làng Kà Te, hiện làng có 109 hộ với 408 nhân khẩu, hầu hết là người Bahnar, Chăm H’roi. Trong đợt bão số 13 vừa qua, trong làng có 27 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 10 hộ thiệt hại nặng.

Tình trạng sạt lở, vốn từng xảy ra vào năm 2009, đến nay ngày càng nghiêm trọng hơn, đe dọa tính mạng và tài sản người dân. Mỗi khi có thông tin về mưa bão, làng lại vận động các hộ di dời đến trường mẫu giáo làng trú tạm để đảm bảo an toàn.

“Chi bộ và Ban quản lý làng đề nghị các cấp chính quyền quan tâm có kế hoạch khắc phục hậu quả, xây dựng khu giãn dân, nạo vét suối Gôn và xây bờ kè tại những khu vực còn lại nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”-ông Tình mong muốn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Việt-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Canh-cho biết, sau bão lũ, xã đã thành lập các tổ công tác để nắm tình hình, đánh giá mức độ thiệt hại và cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại các chân núi trong những ngày mưa lớn.

Khu vực sạt lở ở núi Bà Nác và núi Căng có độ dốc lớn, kết cấu địa chất yếu, nếu mưa kéo dài, nguy cơ sạt trượt sẽ tăng cao.

“Trước mắt, chúng tôi đã vận động bà con tạm di dời đến nhà người thân, trường học hoặc nhà văn hóa... mỗi khi có mưa lớn. Xã cũng đề nghị lực lượng công an và dân quân thường xuyên tuần tra, hỗ trợ người dân để bảo đảm an toàn.

Cùng đó, yêu cầu nhà thầu xây dựng khu định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp đẩy nhanh tiến độ nhằm giúp các hộ nguy cơ cao sớm chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn.

Đồng thời, trong đồ án quy hoạch chung, xã cũng sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư mới ở phía Tây Bắc làng Kà Te nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định và an toàn lâu dài cho bà con”-ông Việt thông tin.