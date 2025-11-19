Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số địa phương

TRẦN THÚY
(GLO)- Chiều 19-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn tại xã Đăk Song và một số địa phương lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Thúy

Tại xã Đắk Song, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở cục bộ và công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời chỉ đạo hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn dùng dây để đưa lương thực, nước uống sang cho người dân. Ảnh: Trần Thúy

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại xã Đắk Song và khu vực lân cận dâng cao, làm nhiều điểm bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.

Đáng chú ý, 31 người dân làng Mèo khi đi làm rẫy đã bị kẹt lại do nước lũ bao quanh, không thể trở về.

Toàn bộ 31 người dân bị cô lập đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Trần Thúy

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã đã liên hệ qua điện thoại để hướng dẫn, trấn an và yêu cầu người dân không tự ý vượt sông. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng được điều động, dùng dây để chuyển lương thực và nước uống tiếp tế cho nhóm người bị mắc kẹt.

Sau đó, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê đã có mặt, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ. Với sự vào cuộc kịp thời, chuyên nghiệp và phối hợp nhịp nhàng, toàn bộ 31 người dân bị cô lập đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và di chuyển đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cùng lực lượng tại chỗ đã kịp thời ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng, chống mưa lũ, giúp người dân ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai; đảm bảo an toàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban ngành và 135 xã, phường trong toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với lũ lụt, sạt lở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Thời sự

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

