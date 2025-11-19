Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số địa phương

(GLO)- Chiều 19-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn tại xã Đăk Song và một số địa phương lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Thúy

Tại xã Đắk Song, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở cục bộ và công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời chỉ đạo hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn dùng dây để đưa lương thực, nước uống sang cho người dân. Ảnh: Trần Thúy

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại xã Đắk Song và khu vực lân cận dâng cao, làm nhiều điểm bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.

Đáng chú ý, 31 người dân làng Mèo khi đi làm rẫy đã bị kẹt lại do nước lũ bao quanh, không thể trở về.

Toàn bộ 31 người dân bị cô lập đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Trần Thúy

Ngay khi phát hiện sự việc, UBND xã đã liên hệ qua điện thoại để hướng dẫn, trấn an và yêu cầu người dân không tự ý vượt sông. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng được điều động, dùng dây để chuyển lương thực và nước uống tiếp tế cho nhóm người bị mắc kẹt.

Sau đó, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê đã có mặt, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ. Với sự vào cuộc kịp thời, chuyên nghiệp và phối hợp nhịp nhàng, toàn bộ 31 người dân bị cô lập đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và di chuyển đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cùng lực lượng tại chỗ đã kịp thời ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng, chống mưa lũ, giúp người dân ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai; đảm bảo an toàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn.