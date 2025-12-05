Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tiêu chí xác định nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 69/2025/TT-BNNMT quy định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến điều tra, xác định, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

tom-cang-do-loai-ngoai-lai-xam-hai.jpg
Tôm càng đỏ là một trong 67 loài ngoại lai xâm hại (ảnh minh họa).

Theo đó, nội dung điều tra xâm hại bao gồm: tên, đặc điểm sinh học của loài; phạm vi phân bố, môi trường sống, con đường du nhập, thiết lập quần thể và lan rộng trong điều kiện tự nhiên; tác động đến đa dạng sinh học (loài bản địa và hệ sinh thái) và kinh tế-xã hội; biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại.

Phương pháp điều tra loài ngoại lai xâm hại: Căn cứ đối tượng điều tra và điều kiện thực tế của khu vực khảo sát, cơ quan, tổ chức quyết định lựa chọn phương pháp điều tra phù hợp để thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp về loài ngoại lai xâm hại.

Về phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp: Quan sát, ghi nhận loài theo tuyến, điểm hoặc ô mẫu; sử dụng thiết bị ghi hình, ghi âm, bẫy ảnh, bẫy sáng, bẫy hố, thiết bị giám sát tự động; ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, máy bay không người lái và thiết bị định vị để xác định sinh cảnh và phân bố loài.

Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp: Tổng hợp từ báo cáo khoa học, cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế về loài ngoại lai xâm hại.

Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp tỉnh thực hiện điều tra loài ngoại lai xâm hại.

Thông tư nêu rõ tiêu chí xác định nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai bao gồm:

Khả năng xâm nhập của loài ngoại lai vào Việt Nam: Khả năng xâm nhập tự nhiên: nhờ gió, nước, động vật; Khả năng xâm nhập do con người: có chủ đích và không có chủ đích.

Khả năng lan rộng của loài ngoại lai tại các vùng sinh thái: Khả năng sinh sản và thiết lập quần thể của loài ngoại lai; Khả năng phát tán của loài ngoại lai.

Khả năng gây hại của loài ngoại lai: Khả năng gây hại đối với loài bản địa và hệ sinh thái; Khả năng gây hại đối với kinh tế-xã hội.

Danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 67 loài thuộc 3 nhóm: Nhóm vi sinh vật gồm: Nấm gây bệnh thối rễ, vi khuẩn gây bệnh dịch hạch ở chuột và động vật, virus gây bệnh chùn ngọn chuối. Nhóm động vật gồm: Bọ cánh cứng hại lá dừa, cá ăn muỗi, cá hổ, cá hồi nâu, cá vược miệng bé, chồn ecmin, cóc mía, cua xanh, giáp xác râu ngành pengoi, kiến đầu to, rùa tai đỏ, tôm càng đỏ, trai vằn...

Và nhóm thực vật gồm: Bèo tai chuột lớn, cây chân châu tía, cây cúc bò (cúc xuyến chi), cây đương Prosopis, chút chít Nhật, cây xương rồng đất, cỏ đuôi chồn...

Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15-1-2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

null