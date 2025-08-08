Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về việc tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc cho thấy: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt và từng bước đi vào nền nếp.

Bên cạnh những kết quả tích cực ban đầu, tỉnh đang đối mặt với không ít khó khăn, tập trung ở 3 nhóm vấn đề lớn: Sự phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã chưa thật sự đồng bộ, thiếu cơ chế điều hành thống nhất. Đội ngũ cán bộ cấp xã còn thiếu và yếu về chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như đất đai, môi trường, quản lý thủy lợi, phòng-chống thiên tai, dẫn đến tình trạng lúng túng, quá tải. Nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án về hạ tầng nông nghiệp và cơ sở dữ liệu đất đai đang bị chồng chéo hoặc gián đoạn do phải thực hiện lại các thủ tục sau sáp nhập.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ một số nội dung cấp bách như: sớm ban hành văn bản hướng dẫn về quy chế phối hợp giữa các cấp; có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền phê duyệt các quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các lưu vực sông đã trở thành nội tỉnh sau sáp nhập; đồng thời, sớm có hướng dẫn về một phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất để địa phương triển khai đồng bộ. Quan tâm, tổng hợp và đề xuất Trung ương hỗ trợ, phân bổ kinh phí còn thiếu (201 tỷ đồng) để tỉnh hoàn tất thanh toán cho các nhà thầu thực hiện Đề án quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, sớm khởi công các dự án trọng điểm đã được phê duyệt như hồ chứa nước Ia Thul (tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng) và hệ thống kênh nhánh Ia Mơr (tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án cấp thiết mà tỉnh đã trình bao gồm: nâng cấp hồ chứa nước Định Bình (1.200 tỷ đồng), dự án thủy lợi Tân An-Đập Đá giai đoạn 2 (800 tỷ đồng) và các dự án kè chống sạt lở bờ sông cấp bách khác.

Để có nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy hoạch 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã được duyệt, tỉnh đề nghị Bộ ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ về đăng ký sử dụng nguồn vốn ODA hỗ trợ đầu tư một số dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Nhiều xã vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh đang trong tình trạng thiếu cán bộ, đặc biệt là cán bộ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực này ở những xã vùng cao chưa đồng bộ, trong khi nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chưa rõ ràng dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm mở các tập huấn đào tạo trực tuyến chuyên sâu về nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm giúp cho cán bộ của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các giai đoạn tiếp theo.

Để đảm bảo tính đồng bộ và liên kết, đề nghị Bộ sớm ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ quản lý nhà nước.

Về lĩnh vực thủy lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án để sớm khởi công trong đó có các dự án: hồ chứa nước Ia Thul, hệ thống kênh nhánh và công trình thủy lợi Ia Mơr cũng như các dự án thủy lợi khác tại khu vực phía Tây tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp đề xuất của tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp mong muốn: Trước mắt tỉnh cần chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên sâu về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cho cán bộ cấp cơ sở. Trên cơ sở đó tăng cường, biệt phái cán bộ hỗ trợ địa phương thực thi nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, có hướng dẫn cụ thể để tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.