Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 bàn giao nhà tại xã Tuy Phước

(GLO)- Chiều 9-1, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 phối hợp với xã Tuy Phước tổ chức bàn giao nhà ở cho bà Võ Thị Mai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34.

Ngôi nhà do 14 cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật thi công trong 34 ngày và được bàn giao cho bà Võ Thị Mai, ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước. Nhà mới có tổng diện tích 92,7 m², diện tích sử dụng 60 m², tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

Ngôi nhà được xây dựng bảo đảm chất lượng, an toàn, có công năng phù hợp, hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời giúp gia đình bà Võ Thị Mai ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long và lãnh đạo xã Tuy Phước trao chìa khóa nhà mới cho bà Võ Thị Mai. Ảnh: Phan Tuấn

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 đảm nhận xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà cho các hộ có nhà bị sập, hư hỏng do thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch và đến nay đã hoàn thành toàn bộ, bàn giao nhà ở cho 8 gia đình đưa vào sử dụng.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương tặng chân dung Bác Hồ cho gia đình bà Võ Thị Mai. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 nhấn mạnh: với phương châm “Thần tốc cơ động - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua khó khăn, thách thức, thi công vượt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng nhà ở cho người dân.

Dịp này, lãnh đạo Quân đoàn 34 và xã Tuy Phước đã trao các phần quà cho bà Võ Thị Mai, giúp gia đình ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34), Công an tỉnh và xã Tuy Phước bàn giao nhà cho gia đình ông Phạm Xuân Khánh(người thức 2 bên phải).

Bàn giao nhà cho hộ dân bị sập do bão số 13 tại xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 8-1, Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) phối hợp với Công an tỉnh và xã Tuy Phước tổ chức bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Phạm Xuân Khánh (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước). Ngôi nhà của gia đình ông Khánh bị sập do ảnh hưởng của bão số 13.

Bãi chôn lấp rác thải tại phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã trong tình trạng quá tải nghiêm trọng sau gần 10 năm vận hành.

Bãi chôn lấp rác ở Bồng Sơn quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã quá tải. Không chỉ phát sinh mùi hôi thối, nơi đây còn xuất hiện tình trạng nước rỉ rác chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

