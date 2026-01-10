Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 bàn giao nhà tại xã Tuy Phước

(GLO)- Chiều 9-1, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 phối hợp với xã Tuy Phước tổ chức bàn giao nhà ở cho bà Võ Thị Mai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34.

Ngôi nhà do 14 cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật thi công trong 34 ngày và được bàn giao cho bà Võ Thị Mai, ở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước. Nhà mới có tổng diện tích 92,7 m², diện tích sử dụng 60 m², tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

Ngôi nhà được xây dựng bảo đảm chất lượng, an toàn, có công năng phù hợp, hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời giúp gia đình bà Võ Thị Mai ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long và lãnh đạo xã Tuy Phước trao chìa khóa nhà mới cho bà Võ Thị Mai. Ảnh: Phan Tuấn

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 đảm nhận xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà cho các hộ có nhà bị sập, hư hỏng do thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch và đến nay đã hoàn thành toàn bộ, bàn giao nhà ở cho 8 gia đình đưa vào sử dụng.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương tặng chân dung Bác Hồ cho gia đình bà Võ Thị Mai. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại Lễ bàn giao nhà, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Chính uỷ Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 nhấn mạnh, với phương châm “ Thần tốc cơ động-Thần tốc thi công- Thần tốc về đích” cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức, thi công vượt tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng nhà ở cho người dân. Qua đó, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34 nhấn mạnh: với phương châm “Thần tốc cơ động - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua khó khăn, thách thức, thi công vượt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng nhà ở cho người dân.

Dịp này, lãnh đạo Quân đoàn 34 và xã Tuy Phước đã trao các phần quà cho bà Võ Thị Mai, giúp gia đình ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.