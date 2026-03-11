(GLO)- Quỹ hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính;...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ phòng thủ dân sự trung ương (Quỹ).

Lập Quỹ phòng thủ dân sự trung ương. Ảnh: VGP

Theo đó, Quỹ được thành lập để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cùng nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

Quỹ này do Bộ Quốc phòng quản lý. Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng và do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ này được sử dụng hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Quỹ phòng thủ dân sự trung ương hoạt động không vì mục đích lợi nhuận (ảnh minh họa/TTXVN).

Ngoài ra, việc điều tiết giữa Quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách.

Theo quy định, Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên quan.

Quỹ phải chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại Quyết định này và pháp luật liên quan.

Nguồn thu của Quỹ gồm: Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; Nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; Nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh về Quỹ phòng thủ dân sự trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

Quỹ được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học, đường giao thông; hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương;

Ngoài ra, Quỹ còn dùng hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa cho địa phương chịu thiệt hại bởi sự cố, thảm họa vượt quá khả năng khắc phục; hỗ trợ, trợ cấp đột xuất cho nạn nhân, gia đình nạn nhân bị thiệt hại do sự cố, thảm họa và người bị tai nạn, thiệt hại khi tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa.

Quỹ hỗ trợ cho các dự án khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dự án điều tra cơ bản và các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa liên tỉnh, liên vùng, liên ngành. Và hỗ trợ công tác cảnh báo, theo dõi, giám sát, truyền tin sự cố, thảm họa.

Tại Quyết định cũng quy định cơ chế điều tiết nguồn lực giữa Quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách liên quan trong trường hợp khẩn cấp khi nguồn quỹ không đủ để đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20-4-2026.