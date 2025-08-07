(GLO)- Đây là quy định mới về nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã theo Luật Phòng thủ dân sự.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã. Nghị định có hiệu lực từ ngày 23-8-2025.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập (ảnh minh họa).

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã có các chức năng: tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định ban bố, quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1; tổ chức, chỉ huy các lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Ban này tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức tiếp nhận và phân bố nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý; thực hiện việc truyền tin, thông báo, báo động, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của các cấp đến cộng đồng; tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; tham mưu kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý.

Về cơ cấu tổ chức, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã là Chủ tịch UBND cấp xã. Các Phó Trưởng ban gồm: 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã là Phó Trưởng ban Thường trực; 3 Phó Trưởng ban là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng-chống thiên tai.

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, bao gồm Trưởng các phòng chuyên môn không thuộc trường hợp quy định nêu trên. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã mời đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp xã tham gia Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã.

Cơ quan giúp việc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, UBND cấp xã giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng-chống thiên tai chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã về công tác phòng-chống thiên tai trên địa bàn và được cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.