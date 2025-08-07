Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Đây là quy định mới về nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã theo Luật Phòng thủ dân sự.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã. Nghị định có hiệu lực từ ngày 23-8-2025.

ban-chi-huy.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập (ảnh minh họa).

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã có các chức năng: tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định ban bố, quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1; tổ chức, chỉ huy các lực lượng, phương tiện của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Ban này tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền, tổ chức tiếp nhận và phân bố nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý; thực hiện việc truyền tin, thông báo, báo động, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của các cấp đến cộng đồng; tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; tham mưu kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý.

Về cơ cấu tổ chức, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã là Chủ tịch UBND cấp xã. Các Phó Trưởng ban gồm: 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã là Phó Trưởng ban Thường trực; 3 Phó Trưởng ban là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng-chống thiên tai.

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, bao gồm Trưởng các phòng chuyên môn không thuộc trường hợp quy định nêu trên. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã mời đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp xã tham gia Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã.

Cơ quan giúp việc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, UBND cấp xã giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng-chống thiên tai chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã về công tác phòng-chống thiên tai trên địa bàn và được cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Chính trị

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Gia Lai: Tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.

null