Tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 9-12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 3535/KHPH ngày 24-5-2023 về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới.

Hội nghị cũng đồng thời quán triệt những nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hội nghị do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: B.H

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XIV, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 năm thực hiện kế hoạch, lực lượng Công an, Biên phòng và Hải quan đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; vận động thu hồi trên 37 nghìn khẩu súng, trên 1 nghìn kg thuốc nổ, gần 4 nghìn CCHT, gần 3 tấn pháo các loại.

Các lực lượng cũng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 5.413 vụ với 8.638 đối tượng vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Tại Gia Lai, Công an các xã biên giới phối hợp lực lượng Biên phòng, Hải quan tổ chức 152 lượt tuyên truyền pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo cho hơn 16 nghìn lượt người tại các xã vùng biên, giáp ranh Campuchia.

Công an xã Ia Puch phối hợp Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: B.H

Cùng với đó, xây dựng và nhân rộng mô hình “Đổi gạo, sách vở lấy vũ khí”, “Làng biên giới nói không với VK, VLN, CCHT, đồ chơi nguy hiểm và pháo”; bố trí các điểm tiếp nhận, thu hồi, thu gom VK, VLN, CCHT và pháo để nhân dân giao nộp.

Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý các tuyến, địa bàn trọng điểm, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, cửa khẩu; qua đó đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 10 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 1200 kg pháo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Hồng Phú-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì nguyên tắc phối hợp phòng ngừa, đấu tranh giữa lực lượng Công an, Biên Phòng, Hải quan một cách thường xuyên, lâu dài để nắm tình hình; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu và đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu.