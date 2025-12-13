Quân khu 5 tập huấn cho 240 cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Sáng 13-12, tại Sư đoàn 2 (phường An Khê), Quân khu 5 đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2026. Trung tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia lớp tập huấn có 240 cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Lê Tây

Trong thời gian 3 ngày, cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 5 được trang bị nhiều nội dung quan trọng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Các chuyên đề tập huấn tập trung vào nghệ thuật tác chiến hiện đại; phương pháp quán triệt, triển khai nhiệm vụ chiến đấu; tổ chức lực lượng, đội ngũ, điều lệnh; phương pháp xử lý hỏng hóc vũ khí trang bị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác Đảng, công tác chính trị; giải pháp khắc phục tình trạng thừa biên chế ở một số lực lượng; cập nhật tư thế, động tác bắn súng mới được biên chế.

Cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Lê Tây

Bên cạnh các nội dung về lý thuyết, cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu cũng sẽ luyện tập và kiểm tra bắn súng tiểu liên STV-380 bài 1; xem phim khoa học quân sự, phim tình huống chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng các phương tiện quan sát hiện đại. Qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh, nâng cao trình độ xử trí tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc lớp tập huấn, Trung tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh: Tình hình thế giới, khu vực có những biến động, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Vì vậy, yêu cầu về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao đặt ra cao hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp phải tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, quản lý bộ đội.

Trung tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Lê Tây

Trên tinh thần đó, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Ban Nội dung và Ban Quản lý lớp điều hành nghiêm túc đúng kế hoạch; duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, bắn đạn thật.

Đối với cán bộ tham gia tập huấn, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cơ quan, đơn vị; làm cơ sở để tổ chức tập huấn thống nhất trong toàn Quân khu 5.

Đối với lực lượng phục vụ và đơn vị đăng cai, phải chủ động, chu đáo trong toàn bộ quá trình bảo đảm, từ vũ khí trang bị, thao trường bãi tập đến quân y…

Lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung, chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu cho cán bộ các cấp; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong năm 2026.