Gia Lai: Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Qua thăm khám ban đầu, cháu bé khỏe mạnh, không mắc các dị tật, trẻ cân nặng gần 5kg.
Ngành chức năng đã đến lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời, tìm kiếm thông tin người thân cho cháu bé.
Bà Sóng cho biết: Khi phát hiện cháu bé, trong làn có một ít quần áo sơ sinh và có một lá thư với nội dung: “Cháu là học sinh cấp III do ngu ngốc dại dột mà lỡ dại nên đã mang thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học, cháu không có khả năng nuôi con. Cháu cầu xin ông, bà, cô, chú, anh chị làm ơn làm phước nuôi bé giùm cháu. Con cháu là bé trai bé sinh ngày 16-01-2026 cháu xin cảm ơn ạ!”
Hiện chính quyền địa phương tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Nguyễn Thị Sóng chăm sóc.