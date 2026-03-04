Gia Lai: Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

(GLO)- Sáng 4-3, gia đình bà Nguyễn Thị Sóng (thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) phát hiện một bé trai hơn 1 tháng tuổi trong chiếc làn nhựa đặt trước cổng nhà. Ngay lập tức gia đình bà đã thông báo cho chính quyền địa phương và đưa trẻ đến Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám ban đầu, cháu bé khỏe mạnh, không mắc các dị tật, trẻ cân nặng gần 5kg.

Cháu bé được đặt nằm trong làn nhựa để trước cổng nhà bà Nguyễn Thị Sóng. Ảnh: CTV

Ngành chức năng đã đến lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời, tìm kiếm thông tin người thân cho cháu bé.

Bà Sóng cho biết: Khi phát hiện cháu bé, trong làn có một ít quần áo sơ sinh và có một lá thư với nội dung: “Cháu là học sinh cấp III do ngu ngốc dại dột mà lỡ dại nên đã mang thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học, cháu không có khả năng nuôi con. Cháu cầu xin ông, bà, cô, chú, anh chị làm ơn làm phước nuôi bé giùm cháu. Con cháu là bé trai bé sinh ngày 16-01-2026 cháu xin cảm ơn ạ!”

Bức thư mẹ bé trai để lại. Ảnh: CTV

Hiện chính quyền địa phương tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Nguyễn Thị Sóng chăm sóc.