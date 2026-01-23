UBND phường Diên Hồng tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

(GLO)- UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo về việc trẻ em bị bỏ rơi. Theo đó, trong thời gian niêm yết thông báo từ ngày 21 đến 27-1-2026, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân của trẻ thì UBND phường sẽ thực hiện các bước theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8-1-2026, Công an phường Diên Hồng nhận thông tin về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cầu Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Qua xác minh tại các hộ dân gần cầu Phan Đình Phùng, không có ai thấy sự việc xảy ra, chỉ nghe thông tin trên báo chí. Trích xuất Camera của các hộ dân tại khu vực gần cầu Phan Đình Phùng thì không xác định được có sự việc xảy ra hay không.

Xác minh tại Trung tâm Y tế Pleiku được biết: Vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 7-1-2026, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi xách theo một túi nilon màu đen vào phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Pleiku. Sau khi nhân viên ca trực kiểm tra thì phát hiện bên trong túi có 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nên đã cùng thanh niên đưa cháu bé qua Khoa Sản.

Cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Tại đây, bác sĩ cùng với hộ sinh tiến hành cắt dây rốn, ủ ấm, cho thở oxy và báo cáo lãnh đạo Trung tâm chuyển trẻ sơ sinh qua Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục theo dõi.

Hiện bé gái sinh non tháng, cân nặng khoảng 1,8kg này đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

UBND phường Diên Hồng thông báo ai là cha, mẹ đẻ, người thân của trẻ liên hệ UBND phường (qua Văn phòng HĐND - UBND phường) hoặc gọi qua số điện thoại 0372978339 gặp bà Lê Thị Nga, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường để làm thủ tục nhận con.

Hết thời hạn nêu trên, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ, người thân của trẻ thì UBND phường sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện việc giao trẻ cho tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện nhận nuôi theo quy định của pháp luật.