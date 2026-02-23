Gia Lai: Điều tra vụ hai nạn nhân tử vong cùng ô tô chìm dưới kênh Văn Phong

(GLO)- Chiều 23-2, ông Mai Xuân Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình An xác nhận cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện 2 thi thể cùng chiếc ô tô chìm dưới kênh Văn Phong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23-2, người dân địa phương phát hiện thi thể 1 nam giới tử vong, vướng vào cống nước tại kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc (xã Bình An) nên trình báo chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nam giới mắc vào cống nước, cách đó khoảng 100 m có 1 xe ô tô con hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 51F-708.xx chìm dưới lòng kênh.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam được xác định là anh C.V.B. (SN 2001, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai). Nhận định có thể còn nạn nhân khác, UBND xã đã làm việc với Xí nghiệp Thủy lợi 5 (đơn vị vận hành đập Vân Phong) đề nghị tạm thời ngăn nước để phục vụ công tác tìm kiếm.

Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nữ cách hiện trường khoảng 500 m. Nạn nhân được xác định là chị T.T.N.H. (SN 1995, trú xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai).

Hình ảnh ô tô thời điểm phát hiện chìm dưới kênh Văn Phong. Ảnh: ĐVCC

Một nguồn tin cho hay, nhận định ban đầu ô tô trên xuất phát từ xã Hoài Ân lúc 22 giờ ngày 20-2 (mùng 4 Tết) để đi An Khê thăm xuân nhà người thân.

Đến đoạn đường trên, có thể người lái xe không quen đường cua gấp nên dẫn đến tai nạn. Gần hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị ngã đổ.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm tối, phương tiện cùng thi thể chìm dưới nước nên sự việc không được phát hiện từ sớm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Bình An triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, báo cáo Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thi thể.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp tổ chức trục vớt phương tiện, liên hệ gia đình các nạn nhân để đưa người thân về nhà mai táng.